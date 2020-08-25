لطلاب تنسيق 2020.. تعرف على برنامجى bis و fmi بتجارة حلوان

لطلاب تنسيق 2020 :
تجارة حلوان تعلن عن شروط برنامج BIS
تعرف على المميزات برنامج FMI بتجارة حلوان
برنامج fmi بتجارة حلوان يوفر فرص عمل بالبنوك والبورصة
برنامج bis بكلية التجارة يمنح درجة البكالوريوس
أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان شروط القبول ببرنامج BIS "نظم معلومات الأعمال" للعام الدراسى 2020-2021 .
أوضح الدكتور نشأت الوكيل القائم بعمل عميد الكلية ، أن من مميزات البرنامج أنه يقدم تخصصًا فريدًا يجمع ما بين إدارة الأعمال ونظم المعلومات، ويضم البرنامج نخبة منتقاة من أساتذة كليتى التجارة والحاسبات والمعلومات ويعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، وتتم الدراسة فيه باللغة الإنجليزية، ويتيح البرنامج فرص دورات تدريبية وورش عمل متميزة للطلاب أثناء فترة الدراسة.
ويتطلب الالتحاق بالبرنامج توافر الشروط الآتية:
- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة فى نفس العام الدراسى للقبول ( علمى - أدبي ).
- أن يكون الطالب مقبولًا بكلية التجارة وإدارة الأعمال إنتظام ، عن طريق مكتب التنسيق، وفى نفس عام التقدم، مع مراعاة أن الكلية لا تقبل طلاب الانتساب ببرنامج نظم معلومات الأعمال، أو الباقين للاعادة.
- حصول الطالب على ٨٠٪ على الأقل من الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية.
- قبول الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية IGCSE بشرط الحصول على تقدير C على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.
- يقبل البرنامج الحاصلون على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الأمريكية High School Diploma بشرط الحصول على تقدير C على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.
- يتم المفاضلة عند قبول الطلاب على أساس المجموع الاعتباري( مجموع الثانوية العامة + درجة مادة اللغة الإنجليزية ) .
- يمكن قبول الطلاب المحولين من جامعات أخرى في حالة وجود أماكن شاغرة على نفس الأساس السابق فى حدود العدد المتبقى من المرحلة الأصلية " السابقة ".
- يصدر قرار من مجلس الكلية ويعتمد من رئيس الجامعة باعتماد نتيجة القبول ببرنامج نظم معلومات الأعمال وبذلك يصبح المشمولين بالقرار فى حكم المقبولين بالبرنامج. ويتم إعلان قوائم المقبولين في مقر الكلية وأيضًا على الموقع الرسمي للبرنامج www.helwan.edu.eg/bis
- يقوم الطالب المقبول بالحضور إلى مقر البرنامج بالزمالك في المواعيد المعلنة لاستكمال إجراءات قيده بالبرنامج.
- يتعين حضور الطالب المقبول لمقر البرنامج بالزمالك لاختيار المقررات التي سوف يقوم بدراستها، بتوجيه من المرشد الأكاديمي، وتسجيلها وسداد الرسوم الدراسية.
و للحصول على درجة البكالوريوس فى التجارة فى تخصص نظم معلومات الأعمال يشترط :
دراسة 129 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالى:-
- متطلبات عامة (12) ساعة معتمدة وتنقسم إلى " (6) ساعة إجبارية+ (6) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية" .
- متطلبات كلية ( 60) ساعة معتمدة وتنقسم إلي " (51) ساعة إجبارية (9) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية" .
- متطلبات التخصص (57) ساعة معتمدة وتنقسم إلي " (48) ساعة إجبارية (9) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختياري" .
كما قد اعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك بجامعة حلوان عن شروط القبول ببرنامج الأسواق المالية و البورصات FMI ، والذى يعد من اهم البرامج المطلوبة بسوق العمل .
وصرح الدكتور نشأت الوكيل القائم بعمل عميد الكلية ، أن برنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI، هو برنامج دراسي أكاديمي تطبيقى يهدف إلى إعداد خريج متميز لسوق العمل فى القطاع المالى والمصرفى بشكل خاص ، إلى جانب عمليات الإدارة المالية والتقييم الاقتصادي والتمويل والاستثمار بالمؤسسات الاقتصادية المختلفة .
و اضاف ان البرنامج يعد مزيج فريد من أهم وأكثر المقررات الدراسية مواكبةً لاحتياجات سوق العمل محليا وإقليميا وعالميا في المجال المالي، وقد روعي في هذا المزيج أن تكون كافة المقررات جامعة بين الأسس والنظريات العلمية والمعارف الأكاديمية، إلى جانب المهارات التطبيقية والعملية لتلك الموضوعات مع الأخذ فى الاعتبار مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل في مجالات المال والأعمال بشكل خاص بالإضافة إلى احتياجات منظمات الأعمال الاقتصادية بشكل عام .
ويتميز برنامج الأسواق والمنشآت المالية بالآتى:
1.يقدم تخصصًا فريدًا فهو أول برنامج بالجامعات المصرية يمنح الطالب درجة البكالوريوس فى الأسواق والمنشآت المالية.
2. لغة الدراسة بالبرنامج هي اللغة الإنجليزية.
3. يعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، وهو ما يعطي قدرًا من المرونة للطلاب.
4. يكسب البرنامج الطالب مهارات وفنيات العمل فى القطاع المالى.
5. يقدم البرنامج نخبة منتقاة من الأساتذة الأكاديميين من كليات التجارة والاقتصاد جنبًا إلى جنب مع كوكبة متميزة من خبراء المال والأعمال فى قطاعات البورصة والتأمين والبنوك والصرافة.
5. الارتباط الكلي بين ما يتم تدريسه من مقررات داخل البرنامج ومتطلبات سوق العمل، والتطبيق العملي من خلال التدريب داخل المؤسسات المالية.
6. إعداد خريج ذو كفاءة عالية قادر ومؤهل للحصول على فرصة عمل مناسبة.
7. توافر قاعات مجهزة ومعامل حديثة لتدريس وتدريب الطلاب أثناء الدراسة، من خلال مجموعة متخصصة من الدورات التدريبية وورش العمل المتميزة للطلاب أثناء فترة الدراسة.
و تكون أهم الفرص المتاحة للعمل لخريج البرنامج فى المجالات التالية " المصارف والبنوك - البورصة والأسواق المالية - شركات التأمين - شركات الوساطة فى الأوراق المالية - إدارة المحافظ المالية - التحليل المالى والفنى - المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المتخصصة فى التمويل والاستثمار وتقييم الأصول والشركات - الإدارات المالية لمختلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية التجارية والخدمية والزراعية والصناعية والصحية… "