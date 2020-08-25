لم نتلاعب بالمواطن وقدمنا مصلحة الوطن.. رسائل عبد العال في نهاية دور الانعقاد الخامس

عبد العال في نهاية دور الانعقاد الخامس:

نودع فترة زمنية ثرية من النشاط البرلماني

البرلمان الحالي مارس مهامه في ظروف استثنائية.. وواجهنا كورونا بشجاعة

لم نسع للتلاعب بالمواطن وقدمنا مصلحة الوطن فى التشريعات





أعلن مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، ختام أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، فى ختام أعمال جلسة أمس، الإثنين.





وأكد "عبد العال"، أنه مع ختام أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، نودع فترة زمنية ثرية من النشاط البرلماني الدؤوب.





وأشار إلى أن المجلس عمل خلال هذه الفترة على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، وخلق سوابق وممارسات برلمانية نوعية، مستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته، وآمال المواطنين وطموحاتهم، وخصوصيات المرحلة ومتطلباتها، نستلهم أسسها وتوجهاتها نحو إستراتيجية تنمية وطنية حقيقية وملموسة تصوغ ملامحها قيادة سياسية واعية وقادرة.





قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان الحالى مارس مهمته في ظل ظروف استثنائية مرت بها مصر والمحيط الإقليمي بأسره، وأراد الله له أن ينهي مهمته أيضا في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة تمر بها البلاد والعالم أجمع، وذلك بفعل التداعيات الناجمة عن انتشار وباءِ كورونا المستجد (كوفيد 19).





وأضاف "عبدالعال"، في كملته فى نهاية دور الانعقاد الخامس، إنه رغم ما أحدثته كورونا من تغيير في نمط أعمالنا وسلوكنا، لم يعطل هذا الوباء المجلس وأعضاءه عن ممارسة الدور الوطني الذي أخذه على عاتقه، فانعقد المجلس بشجاعة وإقدام في ظل ظروف قاسية وإجراءات احترازية ووقائية مشددة.









وأشار إلى أن البرلمان استكمل دوره التشريعي الداعم للدولة في مختلف ظروفها، بل إن المدقق في الأرقام يجد أن إنجاز المجلس زاد في هذه الفترة رغم دقة الظروف وصعوبتها في مظهر واضح من مظاهر حسن استغلال الوقت وإعمال اقتصاديات المناقشات والمداولات.





وتابع: "لا يسعنى ونحن ننهى أعمال دور الانعقاد الخامس إلا أن أوجه الشكر والتقدير لكم، أغلبية ومعارضة ومستقلين، فقد قدمتم صورة مضيئة ومشرفة للممارسة البرلمانية المعاصرة التي تعمل للمصلحة الوطنية في مناخ ديمقراطى أرسى دعائمه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية".





وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن العمل البرلماني الذي أنجزه البرلمان طيلة هذه الدورة، هو ختام حلقات النضال التي خاضها المجلس من أجل هذا الوطن، وأسفرت عنه نتائج يفخر بها كل عضو في هذا البرلمان.









وأضاف : لقد بذلت كل لجان المجلس النوعية بوصفها المصنع الحقيقي جهودًا مثمرة على المستوى الرقابي والتشريعي، فظهرت نتائجها واضحة جلية على صفحة أعمال المجلس.









وأشار إلى أنه على المستوى التشريعي؛ يمكننا القول - بضمير مطمئن- إننا اجتهدنا قدر طاقاتنا وبذلنا ما في وسعنا للوفاء بالاستحقاقات التشريعية التي نص عليها الدستور، ولم نهادن أو نقبل الحلول الوسط ولم نتهاون عن عمل تشريعي يدعم مسيرة التطور والإصلاح التي تخوضها الدولة المصرية، مهما كانت الصعوبات والتحديات، وقد سعينا إلى استغلال كل دقيقة من وقت عمل البرلمان في سبيل انجاز مهامه. والمؤشرات والإحصائيات خير شاهد ودليل، فلم نسع إلى استغلال المشاعر أو التلاعب بالمواطن بل قدمنا صالح الوطن والمواطن ولو كان لذلك ثمن غال ولكن كل هذه الأثمان تبدو زهيدة رخيصة إذا ما قورنت بصالح الوطن.









وتابع : على صعيد الدبلوماسية البرلمانية فقد شارك المجلس في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية تأكيدًا على الوجود المصري الفعال والمؤثر في مختلف المحافل الدولية، وسعيًا إلى تعزيز جسور الصداقة والتعاون والشراكة مع مختلف برلمانات العالم الشقيقة والصديقة، كما استقبلنا في مجلسنا العامر الضيوف والأشقاء والأصدقاء من كل القارات، مستكملين نجاح السياسة الخارجية التي أولتها القيادة السياسية اهتماماتها.









وأكد أن البرلمان أولى عناية خاصة للقضية الليبية نظرًا للظرف الحرج والدقيق الذي تمر به ليبيا، وتأثيره الخطير والمباشر على الأمن القومي المصري، فكثف المجلس من مشاوراته مع نظيره الليبي، واستضاف الأخ المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الذي تحدث من على منصتكم في الجلسة العامة، للعالم بأسره، شارحًا القضية الليبية، مشيدًا بالموقف المصري الداعم للحق الليبي، ومعتزًا بعروبة المؤسسة العسكرية المصرية وقدرتها على حماية الأمن القومي العربي في مصر وليبيا، خاصة ونحن نرى ونلمس خطوات القيادة السياسية الجادة في هذا الملف الدقيق، ولهذا ندعمها ونباركها.









وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن فض دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس.









تقدم رئيس البرلمان د. علي عبد العال بالشكر والتقدير إلى النائب السيد الشريف، والنائب سليمان وهدان، وكيلى المجلس لدورهما المقدر والمنتج في الاضطلاع بمهام وكالة المجلس وتعاونهما المثمر في مكتب المجلس، وفى إدارة الجلسات والإشراف على اللجان النوعية.









كما تقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير لرؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، الذين أدوا واجبهم الوطني، فكانوا خير عون، وأثرت آراؤهم اللجنة العامة وقاعة المجلس.









وأضاف: "كما أحمل كل التقدير والإعزاز لنائبات البرلمان اللاتى استطعن أن يكن نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية، بمشاركتهن الفعالة في أنشطة المجلس جميعها".









وقال خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس وأحيى نواب المجلس من الشباب، قادة الغد وأمل المستقبل.









وتابع: "وباسمى وباسمكم جميعًا أوجه خالص شكرى وتقديرى الدكتور مصطفى كمال مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته للتعاون البناء مع مجلس النواب حيث كانوا على قدر المسئولية التي أوكلت إليهم، ومحل الثقة التي أولاهم إياها مجلسنا الموقر، لذلك كان الحصاد مثمرًا وفيرًا".









وأضاف: " أتقدم بخالص الشكر للمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الذي تولى مهامه في ظروف دقيقة فكان صاحب الدور البارز في التنسيق بين المجلس والحكومة".









واستطرد: ولا يجب أن ننسى، في اللحظات الصعبة التي ولد فيها هذا المجلس، المجهود الجبار الذي بذله كثير من المخلصين في تكوين أول تحالف وائتلاف برلماني، وهنا لابد من استذكار الدور المخلص والبناء لابن مصر البار اللواء سامح سيف اليزل طيب الله ثراه ورحمه رحمة واسعة.









و قال: " ولا يفوتني أن أتوجه بالتحية للحاضر الغائب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق الذي بدأ معنا لحظات البناء التشريعي في مراحله الأولى.









وأضاف وأتوجه بجزيل الشكر الى: رئيس مجلس الدولة ومستشاري وأعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة، على عظيم مجهوداتهم وملاحظاتهم في مراجعة وصياغة مشروعات القوانين.









كما وجه الشكر للمجلس لأجهزة الإعلام والإعلاميين في الصحافة والإذاعة والتليفزيون، والمحررين البرلمانيين، الذين حرصوا على نقل صورة أمينة وصادقة للممارسة البرلمانية داخل المجلس ولجانه.









وقال: أتوجه أيضًا بخالص شكرى وتقديرى الى المستشار محمود فوزي، والمستشار أحمد المهدي ولأعضاء الأمانة العامة، جنود كتيبة العمل البرلماني لما قدموه من بذل وعطاء بغية تعزيز قدراتنا البرلمانية، على نحو جمع بين المستوى الرفيع من الكفاية والإتقان، والسرعة والإنجاز، وأخص بالشكر القطاع الطبي بمجلس النواب الذين تفانوا في العمل في أصعب الظروف، فكانوا خير عون للنواب ولغيرهم في أصعب وأشد لحظات المرض.









كما قدم عبد العال الشكر إلى ضباط وأفراد شرطة المجلس، الذين أثبتوا أنهم سياج الأمن والأمان، فجلعوا مقر المجلس ساحة آمنة هادئة، وكان إخلاصهم وتفانيهم في أداء واجبهم محل التقدير والثناء.







