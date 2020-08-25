لتحسين الخدمات للمواطنين .. محافظ الغربية يناقش تقرير لجنة المرور على مركز ومدينة السنطة.. صور

ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التقرير المقدم من اللجنة المشكلة بالقرار رقم 707 للمرور علي المراكز والمدن والاحياء للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعرقل سير العمل، ورصد نقاط الضعف بالهيكل الإداري ومعالجتها.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المدن وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام ومركز ومدينة السنطة ، تم عرض تقرير اللجنة التي قامت بالمرور والمتابعة على الأقسام والإدارات المختلفة بمركز ومدينة السنطة يوم الخميس 13/ 7 /2020 ، واستعرض أعضاء اللجنة السلبيات التي تم رصدها خلال الزيارة كل فيما يخصه .

وعقب مناقشة التقرير وجه المحافظ بزيادة التواصل بين إدارات الديوان العام وإدارات المراكز والمدن لرصد السلبيات ومعالجتها بشكل دوري .

وكلف المحافظ نائب الدكتور أحمد عطا بوضع معايير لاختيار أفضل مركز تكنولوجي من حيث إنجاز الأعمال وسرعة الأداء والانضباط شهريا .

كما كلف المحافظ السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجنة لتحديد مقابل خدمة النظافة ووضع ضوابط لكل محل طبقا للمساحة والنشاط بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بإيجارات رمزية ، وإضافة الزيادات المقررة ، وحصر جميع الوحدات السكنية المعتدي عليها على مستوى المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين .

وشدد محافظ الغربية على ضرورة الانضباط الوظيفي والحضور والانصراف في المواعيد المحددة قانونا.

وأصدر محافظ الغربية تعليماته لرؤساء المدن بعمل حصر بالمنازل الموجودة بكل مدينة وإسناد أعمال تشطيب واجهه العمارات للمقاولين، وإلزام أصحابها بدفع تكلفه التشطيب ، وإنذارهم بقطع المرافق في حالة رفض الدفع ، كما وجه أيضا بعمل شاشات إرشادية داخل المراكز التكنولوجية تيسيرا علي المواطنين في الحصول على الخدمة .

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الغربية أن هذه التجربة الهدف منها التوعية وتصحيح الأداء والانضباط الحكومي ، وكذا أيضا تحسين مستوى أداء الخدمة التي تقدم للمواطنين. و سيتم تكرار تلك الجولات بشكل دوري.