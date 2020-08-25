مجلس النواب يوافق على مشروع قانون وزارة الثقافة باستحداث جائزة الدولة للمبدع الصغير

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع القانون الذى تقدمت به وزارة الثقافة الي مجلس الوزراء؛ لاستحداث جائزة جديدة تحت مسمى " جائزة الدولة للمبدع الصغير " تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما في مجالات الثقافة والفنون .





وقالت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ان جائزة الدولة للمبدع الصغير، تعد انجازا جديدًا للدولة المصرية، يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشء، ويتماشى مع النصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الانتاج الثقافى والفنى، وتوفير الوسائل اللآزمة لذلك.





وأشارت إلى دعم مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة في استحداث هذا القانون، مؤكدة أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون يعكس الايمان بأهمية الإبداع في بناء المجتمع ودوره المؤثر فى التنمية تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.





وكانت اللجنة المشتركة التى تم تشكيلها من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد رفعت تقريرها لرئيس مجلس النواب عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن استحداث جائزة جديدة تحت مسمى " جائزة الدولة للمبدع الصغير " تمهيدًا لعرضه على أعضاء المجلس والذى تضمن موافقتها على مشروع القانون .





جاء ذلك بعد ان عقدت اجتماعين، استعرضت خلالهما ، فلسفة مشروع القانون ، واهدافه ، والملامح الرئيسية له ، واهم التعديلات التى تم إدخالها على مواده ، موضحة به رأيها الذى جاء فيه ان "مشروع القانون المعروض يأتى فى اطار دعم الدولة للمبدعين الصغار ورعاية ابداعاتهم فى مجالات الثقافة والفنون ، كما يخلق بيئة محفزة على الابتكار ويشجع النشء على الابداع وتنمية مواهبهم".



