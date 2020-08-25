اليوم.. الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر لكرة السلة

اليوم، نظيره ، النادي الأهلي بقيادة أشرف توفيق ، في منافسات نهائي كأس السلة "رجال" على صالة الشباب والرياضة في أكتوبر. يواجه فريق كرة السلة بالاتحاد السكندري بقيادة احمد مرعي،





وتمكن فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري من الوصول إلي نهائي البطولة عقب الفوز على سموحة .





ويمتلك الاتحاد السكندري لاعبين على أعلي مستوي مثل مارفيل هاريس المحترف الامريكي، ورامي إبراهيم، وإسماعيل أحمد ،وأحمد الصباغ .





وتمكن النادي الأهلي من الوصول إلي نهائي البطولة عقب التغلب على الجزيرة في الدور قبل النهائي حيث يمتلك المارد الأحمر عدة لاعبين مثل اليكس يانج ، ومحمد أبو النصر، ومودي الجارحي، وأحمد السلعاوي.



