اشتعال النيران في المحال التجارية والمباني بمدينة كينوشا الأمريكية.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقاطع فيديو ، لاشتعال النيران في العديد من المحال التجارية، وغيرها من الأماكن في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن.

ويظهر في مقاطع الفيديو ، اشتعال النيران في العديد من المباني، بفعل الاحتجاجات التي تشهدها المدينة، عقب إطلاق الشرطة النيران على رجل أسود بالمدينة.

ونُقل الرجل المصاب "جاكوب بليك"، إلى المستشفى، حيث وصفت الشرطة حالته بالخطيرة.

وقال حاكم ولاية وسكنسون، "توني إيفرز"، إن "بليك" أُطلق عليه النار عدة مرات، وأنه ليس أول شخص من ذوي البشرة السوداء الذين يُطلق عليهم النار أو يُقتل بلا شفقة، على أيدي قوات الشرطة الأمريكية.

وأعرب "إيفرز"، عن تضامنه مع الأمريكيين السود، قائلًا إنه يقف مع كل أولئك الذين طالبوا وما زالوا يطالبون بالعدالة والإنصاف والمحاسبة، لأجل أرواح الأمريكيين السود في الولايات المتحدة.

It’s not even midnight in Kenosha, Wisconsin #KenoshaRiots #Kenosha #KenoshaProtests pic.twitter.com/R7MKiogr0Q