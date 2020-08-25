توزيع 557 بطاقة تموينية على من يتقاضون معاش تكافل وكرامة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم وصول 557 بطاقة تموينية لتوزيعهم على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر إحتياجًا وكبار السن وذوي القدرات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشًا ثابتًا وغير مقيدين تموينيًا.





أضاف المحافظ أن عملية التوزيع تتم من خلال الإدارات الاجتماعية بالتعاون مع إدارات التموين بكل مركز ومدينة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي





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شدد المحافظ علي سرعة تسليم بطاقات التموين للمستحقين بكل دقة والتيسير عليهم.





ومن جانبه أوضح محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه ورد للمديرية 557 بطاقة تموين وكذلك الأرقام السرية الخاصة بهم لتسليمها للمستحقين من أصحاب معاش تكافل وكرامة وغير مسجلين تموينيًا وذلك بمعرفة إداراتي التضامن الاجتماعي والتموين بكل مركز ومدينة لرفع الاعباء المعيشية عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.



