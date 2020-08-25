عبد المجيد: الإنجازات القومية على الأرض رد بالغ على أوهام الجزيرة وأخواتها.. فيديو

أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد استاذ الاعلام بجامعة القاهرة أن قناة الجزيرة القطرية دائما ما تناقش المواضيع بشكل يفتقد الموضوعية والمعلومة.





وأضافت عبد المجيد خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن دائما ما يكون مصدر المعلومات لقناة الجزيرة الكاذبة هي صور من مواقع التواصل الإجتماعي وتحاول من خلالها تزوير وتشويه الحقائق.





وتابعت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن قناة الجزيرة تقوم يوميا بتقديم سلسلة من الاكاذيب من الفيدوهات المفبركة والبعيدة عن الصحة ودائما ما تنقل الصورة بشكل ناقص دون التأكد من الحقائق.



