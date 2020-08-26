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رياضة

شريف إكرامي يكشف كواليس بكائه في فرنسا.. وحقيقة تحريض ثابت البطل له على ترك الأهلي.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:01 ص
شريف اكرامي
شريف اكرامي
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كشف شريف إكرامي، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، أنه تلقى دعوة للتدريب مع فريق نانت الفرنسي عندما كان ناشئا في الفريق، ولكنه فوجئ بأن الفريق الفرنسي لا يعلم عنه شيئا.

وقال إكرامي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى أنه:" عقد جلسة مع وكيله في باريس وفوجئ وقتها بأن ثابت البطل كان يتواجد في نفس المكان لتلقيه العلاج".

وتابع أن "ثابت" طلب منه البحث عن عرض أوروبي لان في حالة عودته الى مصر دون عرض؛ فهذا يعتبر فشلا له.

وأتم مندهشًا: هل كده ثابت البطل مُحرّض ؟ .. الأهلي لم يقف على شخص سواء رمضان صبحي أو غيره.
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