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رياضة

حقيقة تفاوض الإسماعيلي مع حسام حسن لقيادة الدراويش عقب رحيل جوميز

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:17 ص
حسام حسن
حسام حسن
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حسام الحارتي
نفي محمد محسن أبو جريشة المدرب العام الحالي لنادي الإسماعيلي حقيقة التعاقد مع حسام حسن لتولي القيادة الفنية للدراويش خلال الفترة القادمة.

وقال محمد محسن أبو جريشة في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس": "ليس لدّي معلومة عن هذا الأمر نحن أبناء الإسماعيلي وتحت أمره في جميع الأوقات.

وأكد أنه سيتولى الإدارة الفنية لقيادة الفريق الأول عقب رحيل الفرنسي جوميز بسبب سوء النتائج .

وتابع: "سأتولى المسئولية الفنية للإسماعيلي برفقة أدهم السلحدار.. والفرنسي جوميز واجه عدم توفيق أثناء قيادته للفريق .

من جهة أخرى، أكد محمد محسن أبو جريشة أن باهر المحمدي لاعب الفريق الأول، قام بتجديد تعاقده مع الفريق لمدة 4 مواسم آخرين وسينضم بشكل طبيعي لقائمة اللقاء القادم.
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