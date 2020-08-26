حقيقة تفاوض الإسماعيلي مع حسام حسن لقيادة الدراويش عقب رحيل جوميز

من جهة أخرى، أكد محمد محسن أبو جريشة أن

لاعب الفريق الأول، قام بتجديد تعاقده مع الفريق لمدة 4 مواسم

آخرين

وسينضم بشكل طبيعي لقائمة اللقاء القادم.