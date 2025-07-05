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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اليوم.. انطلاق المرحلة الاخيرة من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

انطلقت اليوم السبت 5 يوليو ،المرحلة الثالثة  والاخيرة من الموجة  الـ26 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025، وجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات .

الموجة  الـ26 لإزالة التعديات

وكانت أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة تمضي بكل قوة في مواجهة كافة التعديات بجميع صورها، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ووقف أي محاولات للتعدي على حقوق الشعب، مشيرًة إلى أن موجات الإزالة المتتالية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة جادة في إنهاء ملف التعديات وإزالة أى تعديات فى المهد .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية ، أن أعمال الإزالة التي تم تنفيذها خلال هذا الأسبوع في الفترة من 10 يونيو الجاري وحتي 16 يونيو جاءت نتيجة تكاتف جهود المحافظات وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت عن إزالة 7441 حالة تعدٍ متنوعة على أراضي الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، إلي جانب ما تم رصده من خلال منظومة المتغيرات المكانية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية،  على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات جديدة للتعدي، وأن هناك متابعة مستمرة من قبل شبكة السيطرة للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات بالوزارة بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات بالمحافظات، لمراجعة نسب التنفيذ وتذليل أية معوقات قد تواجه فرق الإزالة الميدانية، وذلك لضمان سرعة التعامل مع أية مخالفات، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم.

وأشارت الدكتور منال عوض، ، إلى أن الإزالات شملت 680 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحات إجمالية بلغت نحو 172 ألف متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 226 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة تجاوزت 1500 فدان. 

كما تم التعامل مع 5304 حالة متغير مكاني غير قانوني بالبناء على مساحة نحو 135 ألف متر مربع، إلى جانب إزالة 178 حالة تعدٍ زراعي على مساحة 5 أفدنة، كما نجحت المحافظات في إزالة 1053 حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية، على مساحة بلغت 49 فدانًا.

الجدير بالذكر.. أن الموجة الـ26 تنفذ على ثلاث مراحل، وبدأت المرحلة الأولى من 10 مايو حتى 30 مايو 2025، وتستمر المرحلة الثانية من 10 يونيو حتى 27 يونيو، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 يوليو إلى 25 يوليو 2025، .

التنمية المحلية الموجة ال26 لازالة التعديات ازالة التعديات

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