استغل الفرصة.. تعرف على برنامج "إنوف ايجبت" لريادة الأعمال

قالت الدكتورة داليا جمال، مدير إدارة دعم الإبداع، إن برنامج "إنوف ايجبت" هو برنامج تابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهو يأتي في إطار استراتيجية الدولة في بناء الإنسان المصري.





وتابعت الدكتورة داليا جمال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الهدف من البرنامج هو التسريع من عملية التحول الرقمي الذي تتجه إليه الدولة، وهو برنامج تدريبي لبناء القدرات في مجال الإبداع وريادة الأعمال.





واوضحت ان ريادة الأعمال هي طريقة تفكير تساعد الفرد على رؤية التحديات والمشكلات المحيطة به على انها فرص ممكن استغلالها والتطوير منها، وهذا من خلال استخدام منهجيات علمية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي ما تظهر تحت مسمى "الشركات الناشئة" او "start ups”.





واشارت الى ان يتم تحقيق مفهوم ريادة الأعمال من خلال برنامج "انوف ايجبت"، وذلك من خلال 30 تدريبية بنظام التعليم الهجين وهو عبارة عن 16 ساعة تفاعلية بنظام "الاونلاين" ويكون على مدار 4 ايام، و14 ساعة تعلم ذاتي.



