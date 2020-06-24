خبير تكنولوجيا: وزارة الاتصالات وعدت بزيادة سرعة النت إلى 50 ميجا بنهاية يوليو.. فيديو





قال تامر محمد، الخبير في تكنولوجيا الاتصالات ، إن أهمية توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع الأعمال العام ومع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ البنية التحتية للاتصالات؛ تنحسر في شركات قطاع الأعمال، التي وقَّعت سابقا، بروتوكول؛ لميكنة 50 شركة من شركات قطاع الاعمال.

وأكد "محمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع على قناة "دي أم سي"، أن التحول الرقمي سيساعد الشركات التي لها أفرع ومنافذ على مستوى الجمهورية ولابد من ربطها ، من خلال التحول الرقمي ، والاهتمام بالبنية التحتية التي تزيد من كفاءة العمل ، من خلال الكابلات الضوئية، مشددا على ضرورة استغلال البنية التحتية لزيادة تطوير مرافق الدولة.





وأوضح أن بدء جني ثمار هذا البروتوكول، سيأخذ عدة أشهر، متابعا: أنه بالفعل تم تخطيط ما يقارب من 70 أو80% من الدولة بالكابلات الضوئية، سواء كانت مرتبطة بشبكة الإنترنت، أو شكبات حكومية خاصة أي مغلقة.





وأضاف أن هناك ما يقارب من 8 ألاف مبني حكومي سيتم ربطهم كاملا مع نهاية العام الحالي بموازنة تصل إلى 8 مليار جنية، مشيرا إلى ان هذا التطور سيعود على المواطن بالنفع، حيث سترتفع سرعة الإنترنت.



ونوه إلى أن عام 2019 كانت سرعة الإنترنت للفرد الواحد 5 ميجا في الثانية، ولكن اليوم وصلنا إلى مايقارب من 30 ميجا في الثانية، كما أن وزارة الاتصالات وعدت بزيادة هذا الرقم إلى 50 ميجا بنهاية شهر يوليو.





