جمال الغندور: تطبيق تقنية الـVAR قتلت متعة كرة القدم

وقال الغندور، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" : "تطبيق تقنية ال var له ثمن وهى التوقعات التى تحدث لمراجعة قرار او الحكم داخل الملعب وبالتأكيد له تأثير فنى سلبي.





وتابع : "تقنية الفيديو ال var لم تقتل متعة الدورى المصري لكنها قتل متعة لعبة كرة القدم نظرا للتوقفات التى يضطر إليها حكم الساحة خلال مجريات اللقاء.





واستطرد: "توقف المباراة للجوء إلى تقنية الفيديو يأخذ وقتا طويلا وتهدئ من رتم المباراة وأحيانا يثبط من عزيمة أحد الفريقين الذى يسعى إلى استمرار المباراة.





وأشار إلى أن التوقفات فى المباريات بسبب لجوء الحكم إلى تطبيق تقنية الفيديو المعروفة ب var ثمنه يكون زيادة حجم العدالة اذا كان ينجح فى تصحيح قرارات مؤثرة للحكام على أرضية الملعب.









ولفت الى ان القرارات المؤثرة تتعلق ب ٤ حالات هى صحة الهدف من عدمه ووجود واحتساب او إلغاء ركلة جزاء إضافة إلى حالات طرد لم يصل إليها الحكم فضلا عن تصحيح حصول لاعب على بطاقة بطريق الخطأ خلال مجريات المباراة.