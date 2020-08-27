هل يجوز المسح على الجبس عند الوضوء؟

وأجاب ممدوح، قائلًا: عليك ان تتوضأ وتغسل الجزء الظاهر منه وتتيمم وتمسح على الجبس، اى يقوم بالوضوء والتيمم، فالذي يستطيع ان يوضئه يوضئه والذي لا يستطيع ان يوضئه يتيمم عنه.







حكم المسح على الجبيرة في الوضوء .. سؤال ورد للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر الصفحة الرسمية للدار.



أجاب أمين الفتوى، أنه عليه أن يغسل الجزء الظاهر من جسده ثم يتيمم عن الجزء الذي لم يتوضأ من جسده.

حكم المسح على الذراعين لضيق الأكمام.



ورد إلى الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال حول حكم المسح على الذراعين في حالة صعوبة غسل الذراعين لضيق الأكمام خاصة وأن فترة العمل طويلة.



أجاب "عثمان" أنه لا يوجد شيء يصعب في ذلك، لأنه ليس جبس، وقبل الذهاب للعمل ندرك أن هناك وقتا للوضوء والصلاة وهل أضيع الصلاة لأن ذراعي أكمامه ضيقة ولا أستطيع رفعها من أجل الوضوء؟.



وتابع": لا يوجد رخصة في هذه الحالات ، ولا تكون العبادات بهذه الطريقة ولا نضيق على أنفسنا الأمور بسيطة وسهلة، أعظم عبادة هي الصلاة ولا يجوز المسح هل الذراعين في هذه الحالة.



ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم من نسى المسح على الجبيرة أثناء الوضوء ثم صلى ؟



وقالت لجنة الفتوى فى ردها على السؤال، إنه يجب المسح على الجبيرة فإن نسى أو لم يمسح فعند أبي حنيفة الصلاة صحيحة ويأثم ووجب عليه إعادتها.



وعند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وعند الصاحبين أبي يوسف ومحمد والمفتى به عند الأحناف لا تصح الصلاة، أما إذا كان المسح على الجبيرة يسبب ضررًا فيتيمم عنه ولا يمسح. .. سؤال ورد للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر الصفحة الرسمية للدار.أجاب أمين الفتوى، أنه عليه أن يغسل الجزء الظاهر من جسده ثم يتيمم عن الجزء الذي لم يتوضأ من جسده.حكم المسح على الذراعين لضيق الأكمام.ورد إلى الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال حول حكم المسح على الذراعين في حالة صعوبة غسل الذراعين لضيق الأكمام خاصة وأن فترة العمل طويلة.أجاب "عثمان" أنه لا يوجد شيء يصعب في ذلك، لأنه ليس جبس، وقبل الذهاب للعمل ندرك أن هناك وقتا للوضوء والصلاة وهل أضيع الصلاة لأن ذراعي أكمامه ضيقة ولا أستطيع رفعها من أجل الوضوء؟.وتابع": لا يوجد رخصة في هذه الحالات ، ولا تكون العبادات بهذه الطريقة ولا نضيق على أنفسنا الأمور بسيطة وسهلة، أعظم عبادة هي الصلاة ولا يجوز المسح هل الذراعين في هذه الحالة.ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم من نسى المسح على الجبيرة أثناء الوضوء ثم صلى ؟وقالت لجنة الفتوى فى ردها على السؤال، إنه يجب المسح على الجبيرة فإن نسى أو لم يمسح فعند أبي حنيفة الصلاة صحيحة ويأثم ووجب عليه إعادتها.وعند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وعند الصاحبين أبي يوسف ومحمد والمفتى به عند الأحناف لا تصح الصلاة، أما إذا كان المسح على الجبيرة يسبب ضررًا فيتيمم عنه ولا يمسح.

؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،وذلك خلال لقائه بفيديو مسجل له عبر قناة الافتاء على اليوتيوب.