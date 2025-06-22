مصرع شخص صدمته سيارة في شارع المقريزي بمصر الجديدة

لقى شخصا مصرعه في القاهرة جراء اصطدام سيارة به على الطريق في شارع المقريزي بمصر الجديدة.

مصرع شخص صدمته سيارة في مصر الجديدة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد مصرع شخص في حادث مروري بمصر الجديدة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين من معاينة وتحريات أجهزة أمن القاهرة اصطدام سيارة مسرعة بشخص في شارع المقريزي بمصر الجديدة ووفاته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على السائق وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.