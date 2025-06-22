نجاة برلماني من الموت ومصرع سائقه في حادث مروع بالجيزة

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بأطفيح جنوب الجيزة تحطم سيارة النائب البرلماني محمد علي عبد الحميد عضو مجلس النواب بعد انقلاب سيارة نقل عليها ونجا البرلماني من الموت بينما فارق سائقه الحياة.

نجاة نائب برلماني من الموت في الجيزة

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة وسقوط ضحايا على الطريق الصحراوي الشرقي، انتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بسيارات الإسعاف وتبين من الفحص انقلاب سيارة نقل محملة بفنطاس يحتوي على خرسانة سائلة يقودها سائق عمره 50 سنة، على سيارة ملاكى يقودها إبراهيم س، 38 سنة، وتسبب فى وفاة قائد السيارة الملاكي.

أسفرت التحريات عن أن السيارة الملاكي ملك محمد على عبد الحميد، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، حيث كان يستقل السيارة مع سائقه، وقبل الواقعة طلب من المتوفى التوقف ونزل من السيارة لشراء بعض الطلبات من محطة وقود قريبة.

وأضافت التحريات أنه فور نزوله لشراء الطلبات اختلت عجلة القيادة بيد قائد سيارة نقل وانقلبت فوق الملاكي، مما تسبب فى وفاة السائق، وإصابة سائق النقل.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.