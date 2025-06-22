قبل ساعات من المحاكمة.. 3 سيناريوهات تنتظر المتهم بقضية ياسين تلميذ دمنهور

جولة جديدة في قضية تلميذ دمنهور ياسين، تبدأ غدا الإثنين؛ حيث تستعد محكمة استئناف الإسكندرية لنظر استئناف المتهم على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في اتهامه بالتعدي على الصغير.

سيناريوهات جديدة في قضية ياسين تلميذ دمنهور

أكدت مصادر قانونية، أن المتهم في قضية ياسين تلميذ دمنهور، يواجه سيناريوهات ثلاثة لا رابع لها، وهي:

1- تأييد الحكم بالسجن المؤبد.. وسيكون أمامه الطعن أمام النقض.

2- تخفيف الحكم.. وأيضا يكون أمامه فرصة للطعن من جديد.

3- البراءة أو إيقاف تنفيذ الحكم.. وفي هذه الحالة يخرج المتهم من محبسه.

ويعتبر الحكم الصادر على المتهم في قضية ياسين تلميذ دمنهور، هو من محكمة أول درجة، والقانون يتيح للمتهم حق الطعن على الأحكام الصادرة ضده في أول درجة، بالاستئناف، ثم بعدها في حالة التأييد أو التخفيف؛ الطعن أمام النقض.

ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، يحق للمتهم أو النيابة العامة الطعن على الحكم بالاستئناف خلال مدة 40 يومًا من تاريخ صدوره، طبقًا للمادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص المادة على أنه يجوز للطرفين الاستئناف ضد الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.

وتحدثت والدة الطالب ياسين، ضحية واقعة دمنهور، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن ابنها، مؤكدة أن محامي المتهم زعم أن ياسين يعاني من اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، وأن تحصيله الدراسي ضعيف.

وتنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور، برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، وعضوية كل من المستشار إيهاب الشنواني والمستشار فخر الدين عبد التواب، والمستشار محمد سعيد، غدا الإثنين، أولى جلسات استئناف المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ دمنهور، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد.