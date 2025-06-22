تدخل لفض مشاجرة بين نجل عمه وآخر.. مقـ.تل شاب في حلوان على يد عاطل

لقى شاب مصرعه في حلوان جنوب القاهرة جراء مشاجرة بين نجل عمه وآخر حيث تدخل لفضها فنال طعنة أودت بحياته.

مصرع شاب على يد عاطل في حلوان

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بمقتل شخص في منطقة حلوان وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين من معاينة وتحريات أجهزة أمن القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام بإنهاء حياة المجني عليه اثناء تدخل لفض مشاجرة بين نجل عمه والمتهم.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.