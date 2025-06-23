إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بأرض زراعية بالصف

أصيب 13 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص داخل قطعة أرض زراعية على طريق اسكر بمدينة الصف جنوب محافظة الجيزة.

إصابة 13 في انقلاب ميكروباص بالجيزة

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث على طريق اسكر بمدينة الصف وسقوط ضحايا، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الحادث وتبين من الفحص انقلاب سياة ميكروباص من على الطريق داخل قطعة أرض زراعية وإصابة ١٣ راكب من ركابها.

اشارت التحريات الأولية إلى ان اختلال عجلة القيادة في يد قائدها أدت لانحراف ااشيارة وسقوطها بقطعة أرض منخفضة عن الطريق.

تجرى الآن عمليات رفع السيارة المنكوبة ونقل المصابين إل المستشفى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.