تشييع جثامين ضحايا مذبحة أسرة كاملة بمركز كفر الدوار بالبحيرة

شيّع أهالي قرية منشية النصر بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، منذ قليل، جثامين ضحايا مذبحة 3 أفراد من أسرة واحدة إلي مثواهم الأخير بمقابر العائلة بمسقط رأسهم.

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قتلوا فى ظروف غامضة .. أول صورة للمجني عليهم في مذبحة كفر الدوار





أمرت نيابة كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، اليوم الأربعاء، بدفن جثث ضحايا مذبحة 3 أفراد من أسرة واحدة في منزلهم في ظروف غامضة بمركز كفر الدوار، وذلك عقب تشريح الجثث وبيان سبب الوفاة، مع سرعة استقدام تحريات المباحث وتقرير الأدلة الجنائية حول الواقعة.





قال مصدر في الطب الشرعي بمستشفى دمنهور العام، إنه تم الانتهاء من كتابة التقرير النهائي الخاص بجثث ضحايا مذبحة أسرة كاملة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.





وأوضح المصدر، أن التقرير الطبى أثبت أن يوجود طعنات غائرة بالرقبة و الجسم في جثث 3 ضحايا الأم والطفلتين ضحايا مذبحة أسرة كاملة بمركز كفر الدوار أدت إلى الوفاة، لافتًا إلى أن تم أخذ عينة DNA من المجني عليهم و والدهم وفقًا لقرار النيابة العامة، جار استخراج تصريح الدفن.





وعثر مصدر بمديرية أمن البحيرة، صباح اليوم الأربعاء ، على طفلة رضيعة تبلغ من العمر أربع شهور، أسفل السرير بموقع حادث مذبحة ٣ أفراد من أسرة واحدة في منزلهم في ظروف غامضة بمركز كفر الدوار بالبحيرة.





وترجع الأحداث عندما شهد منطقة منشية النصر خلف الإسعاف بمدينة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، مساء أمس الثلاثاء، جريمة قتل 3 أفراد من أسرة واحدة داخل منزلهم في ظروف غامضة.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع جريمة قتل 3 أفراد من أسرة واحدة، وهم :- "ياسمين على محمد احمد 23 سنة، على اسلام محمد فتحى 3 سنوات، محمد اسلام محمد فتحى 3 سنوات جثة".





وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل وجار التحري عن ملابسات الواقعة.



