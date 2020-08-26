AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تشييع جثامين ضحايا مذبحة أسرة كاملة بمركز كفر الدوار بالبحيرة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:07 م
جثة
جثة
Advertisements
أسماء الجنبيهى
شيّع أهالي قرية منشية النصر بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، منذ قليل، جثامين ضحايا مذبحة 3 أفراد من أسرة واحدة إلي مثواهم الأخير بمقابر العائلة بمسقط رأسهم.

اقرأ أيضا|

قتلوا فى ظروف غامضة .. أول صورة للمجني عليهم في مذبحة كفر الدوار


أمرت نيابة كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، اليوم الأربعاء، بدفن جثث ضحايا مذبحة 3 أفراد من أسرة واحدة في منزلهم في ظروف غامضة بمركز كفر الدوار، وذلك عقب تشريح الجثث وبيان سبب الوفاة، مع سرعة استقدام تحريات المباحث وتقرير الأدلة الجنائية حول الواقعة.


قال مصدر في الطب الشرعي بمستشفى دمنهور العام، إنه تم الانتهاء من كتابة التقرير النهائي الخاص بجثث ضحايا مذبحة أسرة كاملة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.


وأوضح المصدر، أن التقرير الطبى أثبت أن يوجود طعنات غائرة بالرقبة و الجسم في جثث 3 ضحايا الأم والطفلتين ضحايا مذبحة أسرة كاملة بمركز كفر الدوار أدت إلى الوفاة، لافتًا إلى أن تم أخذ عينة DNA من المجني عليهم و والدهم وفقًا لقرار النيابة العامة، جار استخراج تصريح الدفن.


وعثر مصدر بمديرية أمن البحيرة، صباح اليوم الأربعاء ، على طفلة رضيعة تبلغ من العمر أربع شهور، أسفل السرير بموقع حادث مذبحة ٣ أفراد من أسرة واحدة في منزلهم في ظروف غامضة بمركز كفر الدوار بالبحيرة.


وترجع الأحداث عندما شهد منطقة منشية النصر خلف الإسعاف بمدينة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، مساء أمس الثلاثاء، جريمة قتل  3 أفراد من أسرة واحدة داخل منزلهم في ظروف غامضة.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع جريمة قتل 3 أفراد من أسرة واحدة، وهم :- "ياسمين على محمد احمد 23 سنة، على اسلام محمد فتحى 3 سنوات، محمد اسلام محمد فتحى 3 سنوات جثة".


وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل وجار التحري عن ملابسات الواقعة.


وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر أول صورة للمتهم بقتل زوجته وأولاده بمركز كفر الدوار بالبحيرة

قتلوا فى ظروف غامضة .. أول صورة للمجني عليهم في مذبحة كفر الدوار.. شاهد

مصدر أمني بالبحيرة : جار التحري عن ملابسات مقتل ٣ أفراد من أسرة واحدة بمركز كفر الدوار

تجمع أهالي منشية النصر أمام منزل ضحايا مذبحة كفر الدوار بالبحيرة

النيابة تقرر أخذ عينات DNA للطفلين المجني عليهما والزوج في مذبحة كفر الدوار

تحت السرير.. العثور على طفلة رضيعة داخل منزل مذبحة كفر الدوار

ترشيحاتنا

10 أسرار لم تعرفها من قبل عن أسامة فيصل لاعب الزمالك الصاعد | شاهد

في منتهى الخطورة على الأطفال.. استشاري علاقات أسرية يحذر من "بابجي"

محمد صلاح والانضمام لـ برشلونة.. رحيل ميسي يفتح الباب للفرعون المصري

يصل خلال أسبوع.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

حكومة الوفاق تعلن حظر تجول كليًا في ليبيا لهذا السبب

قصة حب تنتهي بقتل أسرة كاملة| شهود عيان يروون تفاصيل مذبحة كفر الدوار.. شاهد

AdvertisementS

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

شريف إكرامي في معسكر الأهلي

عروس الجنة.. دعت أهل البلد ورحلت في عشية عرسها

يصل خلال أسبوع.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

مفاجأة في قلة السجائر المحلية المعروضة| الرقابة الإدارية تضبط فسادا في "الشرقية للدخان" بـ 12 مليون جنيه

محمد عمارة لـ صدى البلد : خالد بيبو جامل الخطيب بالاستغناء عن ابني.. وهذه تفاصيل مكالمة مرتضى منصور وأمير

بادجي يقود الهجوم.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

الوطنية للانتخابات: إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة العامة

بشرى سارة للبنانيين..عودة المقاهي والمطاعم والمنتجعات السياحية للحياة من جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى أبو ضيف تظهر بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد

أبيض x أسود.. أنابيلا هلال بإطلالة جديدة تبرز رشاقتها

بـ فستان فوق الركبة.. أنغام تثير الجدل بإطلالة جريئة