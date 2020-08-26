حسن عطية يتقدم بشكوى لـ هاني شاكر في سرقة أغنية "عدوك بن كارك"

تقدم الشاعر الغنائي حسن عطية، بشكوي للفنان "هاني شاكر" نقيب الموسيقيين يتهم فيها المطربة نعوم ووليد نجم مالك قناة "شعبيات"، بسرقة أغنية من كلماته بعنوان " عدوك بن كارك".

بدأت القصة عندما سمعت نعوم الأغنية واتفقت مع حسن عطية علي غناء الأغنية، إلا أنها لم تقم بتنفيذها ولم تشترِها، فقام ببيعها لمصطفي جودة مالك شركة "mg" للإنتاج الفني ، الذي أسند غناءها إلي المطرب "السيد رزق" نجم برنامج " ذا فويس" في موسمه الأخير، ولحنها " أحمد العتباني" ووزعها موسيقيا "أسامة عبدالهادي"، لكن المفاجأة هو أن حسن عطية اكتشف قيام "وليد نجم" بإسناد غناء نفس الأغنية لثلاثة مطربين وهم " نعوم" و"احمد عزت" و"علي سمارة".









وقام بتغيير اسم الشاعر علي أنها أغنية جديدة ليس لها صلة بحسن عطية بالرغم من أن الأغنية تحمل نفس الاسم ونفس الكلمات.





لذلك قرر حسن عطية الحصول علي كل حقوقه بشكل قانوني لذلك تقدم بشكوي إلي نقابة الموسيقيين كما تقدم ببلاغ رسميا للنيابة العامة يتهم فيها الاشخاص السالف ذكرهم بسرقة الاغنية وغناءها دون وجه حق لذلك طالبهم بالتعويض المادي المناسب.