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فن

ريهام عبد الغفور تحتفل بخطوبة ابنة شقيقتها.. شاهد

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:18 ص
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
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مصطفى كرم
احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور بحفل خطوبة ابنة شقيقتها الذي أقيم في جو عائلي بين الأسرتين.

ونشرت ريهام عبد الغفور صورة مع نجلة شقيقتها، معلقة عليها "لا أصدق ان طفلتي الصغيرة هي هذة العروس الجميلة ابنة اختي الحلوة التي علمتني كيف أكون اما قبل أن انجب، احبك وفخورة بيكي جدا، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير".

وكانت آخر مشاركات ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زى الشمس" الذى خاضت به السباق الرمضانى 2019. 


المسلسل بطولة ريهام عبد الغفور ودينا الشربينى والفنان أحمد صلاح السعدني، ولاقت استحسان الجماهير بدورها المختلف الذى قدمته فى العمل. 
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