مصطفى بسيط لـ مروان محسن: أخيرا لقيت الطبطبة

علق الفنان مصطفى بسيط على إحراز مروان محسن هدف الفوز في شباك الجونة بالدقيقة 95 من زمن اللقاء.





وكتب مصطفى بسيط، عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر"، "أخيرا يا مروان لقيت الطبطبة ‎#مروان_محسن ‎#الاهلي ربنا كبير".





وانتصر الأهلي على الجونة بهدفٍ وحيد أحرزه مروان محسن في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي للمباراة.









وتعرض مروان محسن مهاجم الأهلي لحملة انتقادات كبيرة بعد أدائه في مباراة الأهلي والزمالك بالقمه.