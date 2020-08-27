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توك شو

خلال أسبوع.. شئون الوقاية: شرط واحد لخفض حالات إصابات كورونا فى مصر.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:28 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا تم عن طريق المشاركة المجتمعية، ووعى المواطن المصرى.


وأكد رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، وجود دول اتخذت قرارت الغلق الجزئى أو الكلى مثلمنا، ومنها البرازيل بعد وصول عدد حالاتها حتى الآن إلى 47 ألف حالة، و75 ألف حالة فى الهند مقارنة بتسجيل مصر 200 حالة إصابة بكورونا فى الوقت، ومن الممكن احتواؤها فى أسبوع وخفضها بالتزامنا بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.


وأضاف أن جميع مؤسسات الدولة شاركت مع وزارة الصحة برفع وعى المواطن باستمرار تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.


وطالب الدكتور محمد عبد الفتاح المواطنين باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة أن الفيروس لم ينته بعد.  

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