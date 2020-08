راغب علامة يشهد على عقد قران ابنة شقيقه .. صور

View this post on Instagram

أسأل الله أن يرزقكما السعادة والحب والاستقرار في حياتكما على طول العمر حبيبتي الأبنة الوحيدة لشقيقي خضر والشاب المحترم محمد حمود الذي نفتخر بأن يكون فرداً من عائلتنا ونفتخر بأهله المحترمين والأفاضل كل الحب لكما محمد ويارا ❤️ @mohdhammoud7 @yaraalameh @khoderalama ألف مبروك 🙏