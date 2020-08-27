راغب علامة يشهد على عقد قران ابنة شقيقه .. صور

نشر النجم راغب علامة عدة صور من شهادته على عقد قران "يارا" ابنة شقيقه خضر، فى حفل عائلى بسيط بحضور أسرة وعائلة العروسين، فى العاصمة اللبنانية بيروت.
ودعا راغب علامة الله أن يرزق العروسين السعادة والحب والاستقرار فى حياتهما.
ودعا راغب علامة الله أن يرزق العروسين السعادة والحب والاستقرار فى حياتهما.
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أسأل الله أن يرزقكما السعادة والحب والاستقرار في حياتكما على طول العمر حبيبتي الأبنة الوحيدة لشقيقي خضر والشاب المحترم محمد حمود الذي نفتخر بأن يكون فرداً من عائلتنا ونفتخر بأهله المحترمين والأفاضل كل الحب لكما محمد ويارا ❤️ @mohdhammoud7 @yaraalameh @khoderalama ألف مبروك 🙏