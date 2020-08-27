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فن

راغب علامة يشهد على عقد قران ابنة شقيقه .. صور

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:15 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
نشر النجم راغب علامة عدة صور من شهادته على عقد قران "يارا" ابنة شقيقه خضر، فى حفل عائلى بسيط بحضور أسرة وعائلة العروسين، فى العاصمة اللبنانية بيروت.

ودعا راغب علامة الله أن يرزق العروسين السعادة والحب والاستقرار فى حياتهما.


وعلق راغب علامة قائلا: "أسأل الله أن يرزقكما السعادة والحب والاستقرار فى حياتكما على طول العمر، حبيبتى الابنة الوحيدة لشقيقى خضر، والشاب المحترم محمد حمود الذى نفتخر بأن يكون فردًا من عائلتنا ونفتخر بأهله المحترمين والأفاضل، كل الحب لكما محمد ويارا".
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