فتاتان تتزوجان بعضهما في الأردن.. والشرطة تبحث عنهما.. فيديو

أعلن مصدر أمني في الأردن، اليوم الخميس، إجراء تحريات حول فيديو متداول لعقد قران فتاتين في أحد المقاهي.





وقال مصدر أمني وفق ما نقلته صحيفة الإمارات اليوم إن الواقعة تمت في مقهى بالعاصمة عمان، مضيفا: "لا توجد أية معلومات حتى اللحظة عن هذا المقطع، فيما يجري التحري والتقصي عن الفيديو والأشخاص الذين ظهروا فيه”، مؤكدًا أنه في "حال ثبت تصوير المقطع في الأردن وتم ضبط الفتيات، فإن الأجهزة الأمنية ستُصدر بيانًا صحفيًا حول تفاصيل الحادثة واتخاذ المقتضى القانوني بحق الأشخاص المعنيين".





وانتشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاتين مثليتين أذاعا زواجهما على تويتر، ما تسبب في صدمة كبيرة بالشارع الأردني.





ويظهر في شريط الفيديو زواج المثليتين لحظة احتضان الفتاتين لبعضهما البعض، فيما يقوم شخص آخر من الحضور بتقديم الخواتم لهما.