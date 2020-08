فنكوش أردوغان.. الدفاع الجوي التركي يفشل في رصد طائرات يونانية.. فيديو

رصدت وسائل إعلام يونانية عدم رصد الدفاع الجوي التركي لوجود طائرات يونانية وقبرصية وفرنسية أثناء مناورة مشتركة بينهم في شرق المتوسط.

ووفقا لوسائل الإعلام اليونانية فإن 10 طائرات يونانية من طراز اف 16 استطاعوا التحليق على ارتفاع منخفض بالقرب من قبرص، دون أي رصد من قبل أنظمة الدفاع الجوي التركية.

والتقت طائرات يونانية من طراز اف 16 عقب ذلك بطائرات تركية إلى جانب طائرات رافال في قبرص، شرق المتوسط.

ويشهد شرق المتوسط مناورات مشتركة مستمرة بين قبرص واليونان وفرنسا، وذلك لإثبات ضمان الأمن في هذه المنطقة، التي تحاول تركيا التنقيب عن النفط والغاز بها دون أي اعتبارات للقانون الدولي.

وأعلنت فرنسا عن إرسال عدد من الطائرات الحربية وقطع السفن الحربية للمشاركة في مناورة مشتركة مع اليونان وقبرص، أمام الأطماع التركية.

