AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البطريق بدلا من البطريرك.. تليفزيون قطر يقع في خطأ جسيم.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:10 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
تقدم تليفزيون قطر الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، بالاعتذار عن خطأ في نطق اسم بطريرك الطائقة المارونية في لبنان.

وجاء في بيان الاعتذار: "يعتذر تلفزيون قطر عن الأخطاء غير المقبولة التي حدثت في إحدى النشرات أثناء قراءة المذيع لأسماء وألقاب عدد من الشخصيات اللبنانية حيث تمت قراءتها بطريقة غير صحيحة".

وتعهد التليفزيون الرسمي بعدم تكرار مثل هذه الاخطاء، واتخاذ ما يلزم لذلك.

وقرأ مذيع تليفزيون قطر خبرا عن زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ولقائه مع بطريرك الطائفة المارونية اللبنانية بشارة الراعي. ونطق المذيع عن طريق الخطأ "البطريق" بدلا من "البطريرك" خلال قراءة الخبر.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس الثاني يعزي الشعب اللبناني

مطران المارونية يشكر الرئيس السيسي على تضامنه مع شعب وحكومة لبنان

البابا تواضروس للبطريرك بشارة الراعي: نصلى لأجل جميع المضارين والمتألمين في لبنان

أهداه كتابا من تأملاته.. البابا تواضروس يستقبل منصور عامر بالمقر البابوي

ما عدا الجمعة.. دير القديس برسوم العريان بالمعصرة يفتح أبوابه أمام الزائرين

البطريرك الراعي للحكومة: افسحوا المجال لمن يريد خدمة لبنان

ترشيحاتنا

بلا رحمة| زبون يلقي قهوة ساخنة في وجه موظفة بمحطة وقود.. فيديو

وسط قمع من الوفاق.. طرابلس تستعد لمليونية غدا الجمعة ضد السراج

كارثة.. ضبط مزرعة قراميط تتغذى على الحيوانات الميتة في الدقهلية|شاهد

صدمة عمرها.. سيدة تكتشف 4 ثعابين داخل سيفون حمام منزلها.. فيديو

مرتضى منصور : الزمالك يدرس عدم استكمال الدوري بسبب إبراهيم نور الدين

بعد أزمة نجلي هشام حنفي ومحمد عمارة.. فتحي مبروك لـ صدى البلد: الأهلي قادر على تخطي أزماته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الزنجبيل .. خارق للرجال و صحي للنساء

لن تصدق.. 5 أنواع من الأطعمة تعالج الصداع في دقائق

مصير مأساوي| هجوم أسود بيضاء ينهي حياة مسن من عشاق الحياة البرية..شاهد