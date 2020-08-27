البطريق بدلا من البطريرك.. تليفزيون قطر يقع في خطأ جسيم.. فيديو

تقدم تليفزيون قطر الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، بالاعتذار عن خطأ في نطق اسم بطريرك الطائقة المارونية في لبنان.





وجاء في بيان الاعتذار: "يعتذر تلفزيون قطر عن الأخطاء غير المقبولة التي حدثت في إحدى النشرات أثناء قراءة المذيع لأسماء وألقاب عدد من الشخصيات اللبنانية حيث تمت قراءتها بطريقة غير صحيحة".





وتعهد التليفزيون الرسمي بعدم تكرار مثل هذه الاخطاء، واتخاذ ما يلزم لذلك.





وقرأ مذيع تليفزيون قطر خبرا عن زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ولقائه مع بطريرك الطائفة المارونية اللبنانية بشارة الراعي. ونطق المذيع عن طريق الخطأ "البطريق" بدلا من "البطريرك" خلال قراءة الخبر.







