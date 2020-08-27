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رياضة

ملخص وأهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:13 م
الزمالك والمقاولون
الزمالك والمقاولون
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث مباراة الزمالك والمقاولون العرب بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.

تمكن المقاولون العرب من التقدم بالهدف الاول على منافسه الزمالك في الدقيقة الثالثة عشرة من المباراة.

سجل لويس ادوارد لاعب المقاولون العرب الهدف الأول عن طريق مراوغة رائعة بعد تسلمه الكرة من امير عابد الذي مرر له الكرة بينيه من فوق اللاعبين وأسكنها الشباك.

ورد الزمالك بهدف التعادل عن طريق لاعبه اشرف بن شرقي في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وسجل أشرف بن شرقي الهدف من تسديدة صاروخية، بعد ارتداد الكرة من أحمد الشيمي مدافع المقاولون العرب.

سجل محمد عصام لاعب المقاولون العرب الهدف الثاني  في الدقيقة 94 عن طريق متابعة مميزة للكرة، بعد تسديدة محمد سالم التي ارتطمت في ظهر محمود علاء لتصل لمحمد عصام الذي اسكنها الشباك.

ونشبت مشادة بين محمد عصام صاحب هدف الفوز، ومحمود حمدي الونس وتلقى كل منهما بطاقة صفراء، ولكن عصام كان من نصيبه الانذار الثاني والطرد ليصبح المقاولون بــ 9 لاعبين فقط.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد المقاولون العرب الى 40 نقطة ويحتل المركز الرابع، ويستقر الزمالك عند النقطة 42 في المركز الثالث بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني. 
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