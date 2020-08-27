رسميا .. تحديد مواعيد نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن الاتحاد السعودي، مواعيد مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تعود إلى الحياة في ختام أكتوبر المقبل.





وكتب الاتحاد السعودي على "تويتر": موعد مباراة الهلال، متصدر ترتيب دوري المحترفين السعودي، أمام مفاجأة البطولة فريق أبها، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض".





ويشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، كلاسيكو من العيار الثقيل.





ويجمع الأهلي صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالكأس الغالية في مواجهة النصر، في الساعة الثامنة والنصف من اليوم ذاته.