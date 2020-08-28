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فن

الصحاب الجدعان رزق.. سارة الطباخ برفقة إيمان العاصي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:10 ص
سارة الطباخ وإيمان
سارة الطباخ وإيمان العاصي
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محمد بدران

شاركت المنتجة سارة الطباخ متابعيها صور جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت سارة الطباخ بصحبة النجمة ايمان العاصي وعلقت "الصحاب الجدعان رزق...و انتي رزقي، الجدعة صاحبة صاحبتها الي تلقيها معاك وقت الشدة و وقت الفرح...بحبك اوي اوي اوي يا روح قلبي"

يذكر أن المنتجة سارة الطباخ وقعت مؤخرا عقدا مع الفنان عمرو سعد على أن تتولى الإشراف على أعماله خلال الفترة المقبلة، إذ تسعى سارة لضم نجوم سوبر ستار لتحقيق نجاحات غير مسبوقة.

ومن المنتظر أن تعلن، خلال الفترة المقبلة، عن أكثر من اسم جديد ينضم مع شركتها للإنتاج الفنى.

كما تعاقدت مع مي عمر لإدارة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، ويدرس الثنائي عددا من السيناريوهات لاختيار أفضلها مستقبلا.


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