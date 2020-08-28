في عيد ميلاد إيمان العاصي .. عمرها الحقيقي وكيف أصيبت بكورونا

اما حالة إيمان العاصي الاجتماعية فهي مطلقة ولديها ابنة وحيدة تدعى ريتاج من زوجها السابق نبيل زانوسي.





وأكدت ايمان العاصي أنها اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا، ليلة عيد الفطر، وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في المراكز التابعة لوزارة الصحة ثم التزمت بالعزل المنزلي و البروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض وقامت بتحليل آخر ليظهر النتيجة سلبية يوم 29 مايو. وعن اصابتها بفيروس كورونا ،





وكانت قد أجرت قبله 3 تحاليل خلال هذا الوقت والنتيجة سلبية ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافيا بالعزل.



