AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاد إيمان العاصي .. عمرها الحقيقي وكيف أصيبت بكورونا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:15 ص
ايمان ااعاصي
ايمان ااعاصي
Advertisements
شروق ابراهيم
يصادف  اليوم عيد ميلاد ايمان العاصي التي اصبحت واحدة من اهم فنانات الدراما المصرية ، اهي من مواليد ٢٨ أغسطس عام ١٩٨٥، ونكمل  اليوم عامها ال35.

اما حالة إيمان العاصي الاجتماعية  فهي مطلقة ولديها ابنة وحيدة تدعى ريتاج من زوجها السابق نبيل زانوسي.

وعن اصابتها بفيروس كورونا ، وأكدت ايمان العاصي أنها اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا، ليلة عيد الفطر، وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في المراكز التابعة لوزارة الصحة ثم التزمت بالعزل المنزلي و البروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض وقامت بتحليل آخر ليظهر النتيجة سلبية يوم 29 مايو.

وكانت قد أجرت قبله 3 تحاليل خلال هذا الوقت والنتيجة سلبية ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافيا بالعزل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعافيها من كورونا.. إيمان العاصي تنشر صورة من الساحل الشمالي

بعد إصابة الموسيقار حسن إش إش.. فنانون تعافوا من فيروس كورونا

فيروس كورونا يضرب الوسط الفني.. وفاة أول فنان عربي بعد أيام من إصابته

كورونا يهز الوسط الفني.. إغلاق السينمات والمسارح ومنع الحفلات.. رجاء الجداوي أبرز النجوم المصابين.. ووفاة أول فنان عربي

بعد تعافيها من كورونا.. إيمان العاصي لمتابعيها: أنا في حاجة إلى راحة البال

على البحر.. ايمان العاصي تتألق وتوجه رسالة لـ متابعيها

ترشيحاتنا

الزمالك يتصدر تويتر بعد الهزيمة من المقاولون العرب

بدون أدوية.. طرق طبيعية لعلاج ارتفاع ضغط الدم

محظورات وزارة الأوقاف في صلاة الجمعة بالمساجد غدا

شقيقتان توأم تحتفلان بعيد ميلادهما الـ100 في أجواء عائلية.. وهذا سر عمرهما الطويل

محمد العربي: مصر قادرة على غزو أسواق العالم بالأسماك البحرية.. تفاصيل

فوائد الزنجبيل .. خارق للرجال و صحي للنساء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناديها تجيلك.. نظام الركن الآلي بدون سائق تقنية جديدة من شركة فورد

بملابس كاجوال.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

شقيقتان توأم تحتفلان بعيد ميلادهما الـ100 في أجواء عائلية.. وهذا سر عمرهما الطويل