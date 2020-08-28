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احترس.. الرطوبة تطيل من بقاء فيروس كورونا في الجو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:12 م
الرطوبة تطيل من بقاء
الرطوبة تطيل من بقاء فيروس كورونا في الجو
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آية التيجي
أفادت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين أمريكيين من جامعة ميسوري، ان جزيئات فيروس كورونا التاجي Covid-19 التي تنتشر عبر الرذاذ المنطلق من أشخاص مصابين أو حاملين للفيروس يمكن ان تظل عالقة في الهواء لفترة أطول في الأجواء الرطبة.

وأوضح الباحثون المشرفون على الدراسة، انه يمكن ان ينتقل فيروس كورونا المستجد عبر قطرات مجهرية تنبعث أثناء أنشطة التنفس الطبيعية أو العطس أو السعال من اشخاص او التحدث من أشخاص مصابين بالفيروس، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.




وتابع الباحثون، انه يمكن ان تظل جزيئات فيروس كورونا المستجد فترات طويلة في بيئة ذات رطوبة عالية، وذات تركيز عالٍ من بخار الماء الموجود في الهواء؛ حيث ان الأبحاث كشفت ان جزيئات الفيروس يمكن أن تنتقل لمسافة تصل إلى 16 قدمًا.


وأشار الباحثون، إلى أن الرطوبة المرتفعة يمكن أن تطيل من العمر الإفتراضي لـ جزيئات فيروس كورونا متوسطة الحجم المحمولة جوًا بما يصل إلى 23 مرة، ومن ناحية أخرى ، يمكن للهواء الجاف ذي الرطوبة المنخفضة أن يسرع التبخر الطبيعي لقطرات الفيروس، ويحد من المسافة التي يمكن أن تقطعها. 


قال المؤلف الرئيس للدراسة بينبيج وانج، إن قطرات الفيروس التي تخرج من الأشخاص المحملين بالفيروس أو المصابين عن طريق السعال والعطس أو الكلام والتنفس، يمكن ان يلعبان دورًا رئيسيًا في نقل الأمراض المعدية التنفسية. 


وأكد وانج، أن الهواء الأقل رطوبة مع وجود تركيز أقل لبخار الماء، يمكن أن يبطئ الانتشار، وعلى العكس ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو يمكن ان تطيل من العمر الإفتراضي لوجود جزيئات فيروس كورونا بالجو.


نُشرت الدراسة في مجلة فيزياء السوائل. 
الرطوبة تطيل من بقاء فيروس كورونا في الجو الرطوبة تطيل من بقاء فيروس كورونا في الجو
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