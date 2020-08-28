احترس.. الرطوبة تطيل من بقاء فيروس كورونا في الجو

يمكن ان تظل عالقة في الهواء لفترة أطول في الأجواء الرطبة.

Covid-19 التي تنتشر عبر الرذاذ المنطلق من

جامعة ميسوري، ان جزيئات

أفادت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين أمريكيين من

عبر قطرات مجهرية تنبعث أثناء أنشطة التنفس الطبيعية أو العطس أو السعال من اشخاص او التحدث من أشخاص مصابين بالفيروس، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح الباحثون المشرفون على الدراسة، انه يمكن ان ينتقل

وأشار الباحثون، إلى أن الرطوبة المرتفعة يمكن أن تطيل من العمر الإفتراضي لـ

من ناحية أخرى ، يمكن للهواء الجاف ذي الرطوبة المنخفضة أن يسرع التبخر الطبيعي لقطرات الفيروس، ويحد من المسافة التي يمكن أن تقطعها.

متوسطة الحجم المحمولة جوًا بما يصل إلى 23 مرة، و