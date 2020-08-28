هاني الناظر يوضح حقيقة دخول مصر في الموجة الثانية من فيروس كورونا





وقال الناظر"يعني ايه موجة ثانية من كورونا ؟ وهل بدأنا فعلا موجة ثانية ؟ كلمة موجة ثانية تعني انه كان هناك موجة اولي ثم انتهت هذه الموجة وبعدها جاءت موجة اخري جديدة فنطلق عليها الموجة الثانية."





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وأضاف الناظر"طيب نشوف ايه اللي حصل عندنا ..في مارس الماضي بدأت تظهر اولي حالات الاصابة بكورونا وهي بداية موجة من الوباء وبدات تزداد تدريجيا الي ان وصلت ذروتها اخر فصل الربيع ٢٠يونيو واعتبارا من بداية فصل الصيف اي ٢١ يونيو بدأ معدل الاصابات ينخفض تدريجيا حتي الايام الحالية ولكن المرض لايزال موجود وان كان الفيروس بدأ يضعف ونتمني ان ينتهي قريبا باذن الله ..اذن نحن لازلنا في الموجة التي بدات في مارس ولم تنتهي والحالات الموجودة حاليا هي من تلك الموجة نفسها وليست موجة جديدة وبالتالي نحن لم ندخل ولم نبدأ موجة ثانية كما يردد البعض."





تابع"طيب احنا ليه بنناشد الناس تستمر وتلتزم بجميع الاجراءات الاحترازية ؟الاجابه هي لكي نتخلص من بقايا الموجة التي بدات في مارس وفي نفس الوقت لنحمي انفسنا من احتمال لا قدر الله التعرض لموجة ثانية مع بداية الشتاء القادم في ديسيمبر ."











