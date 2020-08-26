بسبب هذه العادات.. هاني الناظر يحذر من الموجة الثانية لـ كورونا

وتابع: "هناك خطورة حقيقية ممكن تحدث ويعود المرض وينتشر تاني وبسهولة لو لم نلتزم بمنتهى الجدية بضرورة ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة واتباع جميع إجراءات الوقاية، من

بالماء والصابون، والحرص علي التباعد، وعدم العودة للسلام والاحضان والتقبيل، وتناول الأطعمة والمشروبات المكشوفة في الشارع، ومشاركة آخرين في الطعام والشراب".