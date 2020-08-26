بسبب هذه العادات.. هاني الناظر يحذر من الموجة الثانية لـ كورونا

عبر الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، عن قلقه الشديد حول زيادة الإصابات بـ فيروس كورونا، وتهاون بعض الأشخاص في اتباع الإجراءات اللازمة.
وكتب الناظر من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، قائلا: "كلمة من قلبي حضراتكم تعرفون كم انا متفائل بطبعي والحمد لله ولكن الحقيقة أصبح ينتابني نوع من القلق والخوف هذه الايام بعد ان لاحظت فعلا كما غير عادي عند كثيرين من الاستهانة وعدم تقدير موقف من احتمال عودة الزيادة في حالات كورونا".
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وتابع: "هناك خطورة حقيقية ممكن تحدث ويعود المرض وينتشر تاني وبسهولة لو لم نلتزم بمنتهى الجدية بضرورة ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة واتباع جميع إجراءات الوقاية، من غسيل اليدين بالماء والصابون، والحرص علي التباعد، وعدم العودة للسلام والاحضان والتقبيل، وتناول الأطعمة والمشروبات المكشوفة في الشارع، ومشاركة آخرين في الطعام والشراب".
وشدد: "ارجوكم الحرص كل الحرص حتي ننتهي من هذا الوباء ونحمي انفسنا بإذن الله من التعرض لموجة ثانية، احذروا وحذروا احبابكم واصدقاءكم".