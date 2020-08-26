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دخان السجائر ينقل فيروس كورونا بهذه الطريقة| خطوات تمكنك من الإقلاع عن التدخين .. بدائل النيكوتين والأدوية تساعد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:45 م
صدى البلد
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آلاء حسن
السرطان ومشاكل التنفس والنوبات القلبية والسكتة الدماغية ابرز اضرار التدخين
خطوات تمكنك من الإقلاع عن التدخين
لماذا يعتبر التدخين إدمان
يجب عليك اختيار موعد للإقلاع عن التدخين و التمسك به 

ذكر الخبراء إن التدخين السلبي من السجائر وكذلك السجائر الإلكترونية يمكن أن ينقل فيروس كورونا الجديد إلى أبعد من المعتاد وفقا لموقع health.


وقالوا إن كلًا من دخان السجائر والسجائر الإلكترونية يمكن أن ينقل الفيروس التاجي الجديد، الذي ينتقل من شخص لآخر على قطرات مجهرية من بخار الماء المنبعث من الرئتين حتى مجرد التنفس الطبيعي يمكن أن ينشر المرض ، ولهذا يوصى باستخدام أقنعة الوجه لمنع جزيئات الفيروس من الانتشار بحرية عبر الهواء.


بالإضافة إلى ذلك لا يرتدي المدخنون أقنعة عندما يسحبون سيجارة أو يدخنون السجائر الإلكترونية فالمدخنين غالبًا ما يزفرون بقوة أكبر ، مما يعني أن الجزيئات التي يدفعونها خارج رئتيهم يمكن أن تنتقل لمسافات أبعد.

يسبب التدخين السرطان ومشاكل التنفس والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، ويتسبب التدخين السلبي في الربو ومشاكل التنفس ويمكن أن تساعدك مجموعات الدعم والعلاج ببدائل النيكوتين والأدوية الأخرى في الإقلاع عن التدخين.


ولا توجد طريقة واحدة للإقلاع عن التدخين ولكن للإقلاع عنه يجب أن تكون مستعدًا نفسيًا وذهنيًا ويجب عليك الاقلاع عن التدخين لنفسك ، وليس لإرضاء أصدقائك أو عائلتك وسيساعدك هذا الدليل على البدء.


ووفقا لموثع webmd ستكون الأيام الأولى للإقلاع عن التدخين هي الأصعب ويجب عليك اختيار موعد للإقلاع عن التدخين ثم التمسك به اكتب أسباب الإقلاع عن التدخين قبل يوم الإقلاع واقرأ القائمة كل يوم قبل وبعد الإقلاع.

ويجب عليك أن تضع خطة للإقلاع عن التدخين سوف يساعدك على البقاء مركزًا ومتحفزًا اليك بعض الافكار للبدء:

- اكتب متى تدخن ، ولماذا تدخن ، وماذا تفعل عندما تدخن؟

- توقف عن التدخين في مواقف معينة (مثل أثناء استراحة العمل أو بعد العشاء) قبل الإقلاع فعليًا.

- ضع قائمة بالأنشطة التي يمكنك القيام بها بدلًا من التدخين مثل المشي السريع أو مضغ قطعة من العلكة وعليك أن تكون مستعدًا لفعل شيء آخر عندما تريد التدخين.

- اسأل طبيبك عن استخدام علكة أو لاصقات العلاج ببدائل النيكوتين يجد بعض الناس هذه مفيدة في كبح الرغبة الشديدة.

- أخبر أصدقائك وعائلتك عن خطتك للإقلاع عن التدخين ، وأخبرهم كيف يمكنهم دعمك.


ووفقا لموقع health يمكنك إلقاء اللوم على النيكوتين العقار الرئيسي في التبغ لادمان فتتأثر  الدماغ بسرعة معه ويتعطش الجيم أكثر فأكثر الية لحين تصل لشرب أكثر من سيجارة باليوم.

بمرور الوقت  يتعلم عقلك أن يتنبأ بموعد تدخين سيجارة حين تشعر بالإحباط والتعب ، لكن الأمر لا يتعلق فقط بكيمياء الدماغ فهناك مواقف معينة تجعلك ترغب في التدخين تختلف دوافع كل شخص

ما مدى صعوبة الإقلاع عن التدخين؟

كل شخص مختلف ومدى صعوبة ذلك يعتمد على:

كم عدد السجائر التي تدخنها يوميًا

إذا كان أصدقاؤك وأفراد عائلتك يدخنون

لماذا تدخن
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