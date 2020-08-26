AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عن اختبار | هذا النوع من الماسكات يمنع فيروس كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:07 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
تعتبر أقنعة الوجه المصنوعة من القماش غير المنسوج أكثر فعالية في منع انتشار فيروس كورونا المستجد عبر قطرات الجهاز التنفسي المحمولة جوًا، وذلك وفقًا للاختبار الذي جرى في اليابان بواسطة أسرع كمبيوتر عملاق في العالم.

وأجرى معهد ريكن للأبحاث في مدينة كوبي في اليابان، اختبارا عبر الحاسوب Fugaku"" الذي يمكنه إجراء أكثر من 415 كوادريليون عملية حسابية في الثانية، محاكاة تتضمن ثلاثة أنواع من الأقنعة ، ووجدت أن الأقنعة غير المنسوجة كانت أفضل من تلك المصنوعة من القطن والبوليستر في منع الرذاذ المنبعث عندما يسعل مرتديها، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتشير الأقنعة غير المنسوجة إلى الأقنعة الطبية التي تستخدم لمرة واحدة والتي يتم ارتداؤها بشكل شائع في اليابان خلال موسم الإنفلونزا ، والآن أثناء جائحة فيروس كورونا.

وهي  مصنوعة من مادة البولي بروبيلين ، وهي رخيصة نسبيًا لصنعها بأعداد كبيرة، كما تصنع الأقنعة المنسوجة ، بما في ذلك تلك المستخدمة في محاكاة Fugaku ، عادةً من أقمشة مثل القطن ، وتظهر في بعض البلدان بعد نقص في إصدار الأقنعة غير المنسوجة مؤقتًا.

ويمكن إعادة استخدام الأقنعة القطنية وتوفر عمومًا مزيدًا من التهوية، ولكن وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يجب غسلها بالصابون أو المنظفات والماء بدرجة حرارة 60 درجة مئوية على الأقل مرة واحدة يوميًا.

كانت الأقنعة 'الجراحية' غير المنسوجة أقل فعالية إلى حد ما في منع القطرات الصغيرة التي يبلغ قياسها 20 ميكرومترًا أو أقل، مع تسرب أكثر من 10٪ عبر الفجوات بين حافة القناع والوجه، وفقًا لنموذج الكمبيوتر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهاد البنا تكشف عن أفضل طرق لارتداء الحجاب في الصيف

ياسر عبيدو يكتب: الكمامة لا تزال على ذقني

فشل شركات المنسوجات السبب.. الفلاحين تعترض على زراعة القطن قصير التيلة

بدأت منذ خمسة آلاف عام .. رحلة الذهب الأبيض من الفراعنة حتى الآن .. القوات المسلحة تحيي صناعة الغزل والنسيج في مصر

مخاطر التخلي عن الكمامة بعد تراجع عدد الإصابات

ترشيحاتنا

شريف إكرامي في معسكر الأهلي

خفوا العبء..مستشار الرئيس للصحة: ممكن تتعالج في 3 أيام بدل أسبوع

الطعنات تتوالى.. نجوم الأهلي في هجوم شديد على قطاع الناشئين عقب استبعاد نجليهما

بسبب التظلمات.. التعليم العالي تقرر مد فترة التنسيق للغد

أسد الصعيد .. بيجو 504 سيارة يعشقها المصريون وتتحمل الصعاب

الساطور والمنشار غرب الجيزة.. الأولى رأي زوجها أثار العلاقة الجنسية على ملابسها فقطعها أشلاء والثانية هربت فشطرها والدها نصفين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صورة لـ روان بنت حسين بعد إصابتها بكسر في الركبة.. شاهد

لأول مرة.. جيلى تكشف عن التصميم الداخلي لـ بريفيس 2021 |صور

مذاق مختلف.. طريقة عمل القهوة الخضراء السعودية