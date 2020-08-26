عن اختبار | هذا النوع من الماسكات يمنع فيروس كورونا

تعتبر أقنعة الوجه المصنوعة من القماش غير المنسوج أكثر فعالية في منع انتشار فيروس كورونا المستجد عبر قطرات الجهاز التنفسي المحمولة جوًا، وذلك وفقًا للاختبار الذي جرى في اليابان بواسطة أسرع كمبيوتر عملاق في العالم.





وأجرى معهد ريكن للأبحاث في مدينة كوبي في اليابان، اختبارا عبر الحاسوب Fugaku"" الذي يمكنه إجراء أكثر من 415 كوادريليون عملية حسابية في الثانية، محاكاة تتضمن ثلاثة أنواع من الأقنعة ، ووجدت أن الأقنعة غير المنسوجة كانت أفضل من تلك المصنوعة من القطن والبوليستر في منع الرذاذ المنبعث عندما يسعل مرتديها، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.





وتشير الأقنعة غير المنسوجة إلى الأقنعة الطبية التي تستخدم لمرة واحدة والتي يتم ارتداؤها بشكل شائع في اليابان خلال موسم الإنفلونزا ، والآن أثناء جائحة فيروس كورونا.





وهي مصنوعة من مادة البولي بروبيلين ، وهي رخيصة نسبيًا لصنعها بأعداد كبيرة، كما تصنع الأقنعة المنسوجة ، بما في ذلك تلك المستخدمة في محاكاة Fugaku ، عادةً من أقمشة مثل القطن ، وتظهر في بعض البلدان بعد نقص في إصدار الأقنعة غير المنسوجة مؤقتًا.





ويمكن إعادة استخدام الأقنعة القطنية وتوفر عمومًا مزيدًا من التهوية، ولكن وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يجب غسلها بالصابون أو المنظفات والماء بدرجة حرارة 60 درجة مئوية على الأقل مرة واحدة يوميًا.





كانت الأقنعة 'الجراحية' غير المنسوجة أقل فعالية إلى حد ما في منع القطرات الصغيرة التي يبلغ قياسها 20 ميكرومترًا أو أقل، مع تسرب أكثر من 10٪ عبر الفجوات بين حافة القناع والوجه، وفقًا لنموذج الكمبيوتر.