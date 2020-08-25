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مرأة

هاني الناظر يقدم نصائح مهمة قبل الذهاب إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:24 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
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هاجر هانئ
نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية رئيس مركز البحوث سابقا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا جديدا عن الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها عند الذهاب لـ أداء صلاة الجمعة داخل المساجد.

وقال الناظر" حضرتك رايح المسجد تصلي الجمعة باذن الله اعمل حسابك تتوضأ في المنزل قبل ما تنزل وخذ سجادة الصلاة الخاصة بك وفي ايدك الكمامة تلبسها قبل الوصول إلي المسجد، واذا كان هناك فرصة انك تصلي في ساحة المسجد الخارجية يكون افضل ولابد من المحافظة على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين المصلين من حولك."

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وتابع" يفضل عدم السلام بالايد بعد الصلاة .. اخيرا طلب بسيط ياريت لو حضرتك بتعاني من دور برد او حرارة او اي نزلات معوية استريح وخليك  في البيت وبلاش تنزل للصلاة خوفا من نقل تعبك للمصلين."

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