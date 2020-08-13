هاني الناظر يكشف مخاطر البروفين للمصابين بكورونا









وقال الناظر في منشوره " تصديق وإعادة نشر الاخبار الغير موثوق بها علميا حتي لو كانت عن مواقع عالمية وأقول هذا بمناسبة ما أثير في بداية أزمة كورونا عن مصادر فرنسية وحذرت منه أيضا منظمة الصحة العالمية في أوائل مارس من خطورة استعمال دواء بروفين (ايبوبروفين) لمرضي كورونا.









وأنه قد يسبب وفاتهم واليوم أعلنت ثلاث جامعات بريطانية بعد دراسة علمية علي ١٢٠٠ مريض عدم صحة هذا الكلام وأن ايبوبروفين لا خطورة منه علي مرضي كوفيد ١٩ ولا يسبب وفاتهم.