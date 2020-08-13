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مرأة

هاني الناظر يكشف مخاطر البروفين للمصابين بكورونا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:51 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا عن خطورة استعمال ايبو بروفين لمرضي كورونا.


وقال الناظر في منشوره " تصديق وإعادة نشر الاخبار الغير موثوق بها علميا حتي لو كانت عن مواقع عالمية وأقول هذا بمناسبة ما أثير في بداية أزمة كورونا عن مصادر فرنسية وحذرت منه أيضا منظمة الصحة العالمية في أوائل مارس من خطورة استعمال دواء بروفين (ايبوبروفين) لمرضي كورونا.


وأنه قد يسبب وفاتهم واليوم أعلنت ثلاث جامعات بريطانية بعد دراسة علمية علي ١٢٠٠ مريض عدم صحة هذا الكلام وأن ايبوبروفين لا خطورة منه علي مرضي كوفيد ١٩ ولا يسبب وفاتهم. 
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