دون الذهاب لطبيب.. هاني الناظر يقدم روشتة علاج حمو النيل

يعد حمو النيل هو احد الامراض الجلدية التي يصاب بها الكثير في الصيف ويزداد مع حرارة الجو ، ولايقتصر حمو النيل علي الاطفال فقط بل يعاني منه الكبار ايضا.
واستعرض الدكتور هاني الناظر اليوم علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " روشتة لمرضي حمو النيل وطرق العلاج السريعة حمو النيل والذي يمكن التخلص منه بدهان الجلد بغسول كلامينا مرتين يوميا .
ونصح الناظر علي الحرص دائما علي الاستحمام بالماء البارد و صابونة الجلسرين للتخفيف من حبوب حمو النيل كما ان الملابس القطنية هي الانسب في هذه الفترة للتخفيف من التهاب الجلد .