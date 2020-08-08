AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دون الذهاب لطبيب.. هاني الناظر يقدم روشتة علاج حمو النيل

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:16 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يعد حمو النيل هو احد الامراض الجلدية التي يصاب بها الكثير في الصيف ويزداد مع حرارة الجو ، ولايقتصر حمو النيل علي الاطفال فقط بل يعاني منه الكبار ايضا.

واستعرض الدكتور هاني الناظر اليوم علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " روشتة لمرضي حمو النيل وطرق العلاج السريعة حمو النيل والذي يمكن التخلص منه بدهان الجلد بغسول كلامينا مرتين يوميا .

ونصح الناظر علي الحرص دائما علي الاستحمام بالماء البارد و صابونة الجلسرين للتخفيف من حبوب حمو النيل كما ان الملابس القطنية هي الانسب في هذه الفترة للتخفيف من التهاب الجلد .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تبدأ غدا.. 10 نصائح من هاني الناظر عن الموجة الحارة

لحياة أفضل.. هاني الناظر يكشف نصائح صيفية

هاني الناظر يقدم 8 نصائح لمواجهة حر الصيف

المشاكل و العلاج .. هاني الناظر يكشف عن خمس مشكلات تصيب الجلد فى الصيف

بعد تحذير هاني الناظر.. كيف تحمي نفسك من حمو النيل؟

ترشيحاتنا

إثيوبيا تواصل الاستفزاز: لن نوقع اتفاقا يشترط تمرير حصص محددة لدولتي المصب

تحديد هوية المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب وضبطهم خلال ساعات

غياب 8 لاعبين.. الاتحاد السكندري يستعد لاستئناف الدوري أمام الزمالك

سفينة الموت لم تبحر من مرفأ بيروت.. الأقمار الصناعية تفجر مفاجأة عن مصيرها | صور

صليت استخارة ولم أر شيئا.. دار الإفتاء توضح 5 أمور.. فيديو

بعد رفض هيدرسفليد تمديد إعارته.. تبادل الاتهامات في الأهلي بسبب رمضان صبحي

AdvertisementS

نار جهنم.. حادث مروع على الطريق الدائري واشتعال النيران في سيارة

الذهب يرتفع 3 جنيهات في ختام تعاملات اليوم.. وعيار 24 يسجل 909 جنيهات

أفضل من حرقه.. مستشار وزير البيئة السابق: فوائد اقتصادية كبيرة لـ قش الأرز

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس هذا الأسبوع |فيديو

تحديد هوية المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب وضبطهم خلال ساعات

بحضور حسين فهمى.. صور جديدة من احتفال مصطفى فهمي بعيد ميلاده

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري واشتعال النيران في السيارات

سفينة الموت لم تبحر من مرفأ بيروت.. الأقمار الصناعية تفجر مفاجأة عن مصيرها | صور

إخفاء أدلة وتهديدات بالقتل.. تفاصيل جديدة بشأن انفجار مرفأ بيروت

إقلاع الطائرة الثانية..جسر جوي مصري لإرسال مساعدات للشعب اللبناني..فيديو

انفجار في ميناء ساسكس.. وسحابة كثيفة من الدخان الأسود تغطي سماء المدينة.. صور

حالته صعبة جدًا.. حمدى الميرغني يطلب من جمهوره الدعاء لـ مصطفى حفناوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور حسين فهمى.. صور جديدة من احتفال مصطفى فهمي بعيد ميلاده

أول معلمة قيادة سيارات بأسيوط: واجهت سخرية في الشارع ولكنني نجحت

سفينة الموت لم تبحر من مرفأ بيروت.. الأقمار الصناعية تفجر مفاجأة عن مصيرها | صور