AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

هاني الناظر لـ صدى البلد: لا وجود لـ موجة ثانية من كورونا.. والأولى لم تنتهِ بعد

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:37 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
Advertisements
عزة عاطف
خَلف فيروس كورونا ملايين الإصابات وآلاف الوفيات حتى ظن الكثير من الخبراء بإمكانية مكوثه إلى الأبد، بل إن الدول التي كانت قد تخلصت بالفعل من قيود الحظر والإغلاق المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا عادت تندب حظها وتسارع إلى وضع خطط من أجل التصدي للموجة الثانية المحتملة منه بعد ارتفاع تعداد الإصابات.

فمن الدول العربية كالأردن، تونس، المغرب والجزائر، ومرورًا بالدول الأوروبية كـ إسبانيا، فرنسا، إيطاليا وبريطانيا وغيرهم، عاودت حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في الارتفاع.
اقرأ المزيد:

 مما دفع بالعديد من الخبراء إلى توقع موجة ثانية "شرسة" من فيروس كورونا المستجد في بلدان العالم وكذلك مصر، مما دفع الحكومات إلى الإسراع في وضع خطط استعداد لمواجهة الوباء.

لكن في تصريحات حصرية لموقع «صدى البلد» نفى الدكتور «هاني الناظر» احتمالية "وجود موجة ثانية شرسة" من كورونا مؤكدًا "إننا لم ننتهِ من الموجة الأولى بعد.. حيث لا تزال مستمرة وأمامنا بعض الوقت للتخلص منها نهائيًا".

وتوقع الناظر بأن آراء الخبراء في إمكانية ارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى بدخول الشتاء نتيجة لانتشار الأمراض الموسمية المختلفة كالأنفلونزا، "ليست في محلها".

مشيرًا إلى أنه مع دخول الشتاء سنمتلك "التطعيمات واللقاحات" المختلفة للتحصين ضد الوباء مما قد يحد من إمكانية تفشيه مرة أخرى أو مواجهة موجة ثانية منه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة يحذرون من "المخاطر الحقيقية" للموجة الثانية من فيروس كورونا

استعدوا .. علماء يحذرون من موجة كورونا المقبلة

نشرة المرأة والصحة: موعد الموجة الثانية لـ كورونا.. ضوابط ذبح الأضحية للوقاية من الوباء.. أحدث إطلالات جوهرة

هاني الناظر: انتهاء كورونا في مصر أغسطس المقبل ..شاهد

سيصبح ذكرى.. هاني الناظر يكشف أسباب تراجع الإصابات بكورونا

بشرى سارة .. هاني الناظر يكشف موعد نهاية كورونا في مصر «فيديو»

ترشيحاتنا

بشرى بخصوص اللقاح المصري لعلاج كورونا

حسام حسني: سنصل إلى صفر وفيات وإصابات بـ كورونا في هذا التوقيت

هشام حنفي يكشف مفاجآت: هناك تحقيق من مجلس الأهلي مع فايلر.. فيديو

كيف تتغلب على النقطة العمياء أثناء القيادة؟

بمكر ودهاء.. شاهد نمس جائع يقبض على رقبة أفعى كوبرا.. فيديو

جت الحزينة تفرح.. رصاصة تخترق صدر عريس ليلة زفافه وتصرف غريب من العروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر لـ صدى البلد: لا وجود لـ موجة ثانية من كورونا.. والأولى لم تنتهِ بعد

جت الحزينة تفرح.. رصاصة تخترق صدر عريس ليلة زفافه وتصرف غريب من العروس

في حادث تحطم أليم.. الموت يخطف طفلة جميلة من بين عائلتها.. صور