هاني الناظر لـ صدى البلد: لا وجود لـ موجة ثانية من كورونا.. والأولى لم تنتهِ بعد

خَلف فيروس كورونا ملايين الإصابات وآلاف الوفيات حتى ظن الكثير من الخبراء بإمكانية مكوثه إلى الأبد، بل إن الدول التي كانت قد تخلصت بالفعل من قيود الحظر والإغلاق المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا عادت تندب حظها وتسارع إلى وضع خطط من أجل التصدي للموجة الثانية المحتملة منه بعد ارتفاع تعداد الإصابات.





فمن الدول العربية كالأردن، تونس، المغرب والجزائر، ومرورًا بالدول الأوروبية كـ إسبانيا، فرنسا، إيطاليا وبريطانيا وغيرهم، عاودت حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في الارتفاع.

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مما دفع بالعديد من الخبراء إلى توقع موجة ثانية "شرسة" من فيروس كورونا المستجد في بلدان العالم وكذلك مصر، مما دفع الحكومات إلى الإسراع في وضع خطط استعداد لمواجهة الوباء.





لكن في تصريحات حصرية لموقع «صدى البلد» نفى الدكتور « هاني الناظر » احتمالية "وجود موجة ثانية شرسة" من كورونا مؤكدًا "إننا لم ننتهِ من الموجة الأولى بعد.. حيث لا تزال مستمرة وأمامنا بعض الوقت للتخلص منها نهائيًا".





وتوقع الناظر بأن آراء الخبراء في إمكانية ارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى بدخول الشتاء نتيجة لانتشار الأمراض الموسمية المختلفة كالأنفلونزا، "ليست في محلها".





مشيرًا إلى أنه مع دخول الشتاء سنمتلك "التطعيمات واللقاحات" المختلفة للتحصين ضد الوباء مما قد يحد من إمكانية تفشيه مرة أخرى أو مواجهة موجة ثانية منه.



