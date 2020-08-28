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بـ الجاتوه والأرز بلبن| الأوقاف تكشف كيف استقبل الناس عودة صلاة الجمعة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:56 م
صدى البلد
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عادل نصار
عبر الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن عميق تقديره بالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية في صلاة الجمعة بالمساجد، اليوم، بعد عودة فتح المساجد اليوم في صلاة الجمعة عقب توقف طويل بسبب كورونا.


وأضاف جابر، في مداخلة هاتفية لبرنامج الجمعة في مصر، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"الناس استقبلت عودة صلاة الجمعة من المساجد بالجاتوه والفرحة العارمة وقمة الانضباط"، لافتا إلى أن في محافظة أسوان قام المواطنون بتوزيع أرز باللبن على المصلين احتفالا بعودة صلاة الجمعة.


وتابع الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه شاهدنا التزاما كبيرا من المساجد في جميع المحافظات خلال صلاة الجمعة، مستدركا أن الشعب المصري قدم أشياء جميلة ورائعة ويُضرب به المثل بالالتزام.

 
وأكمل الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه لم تكن هناك أي خروقات للإجراءات الاحترازي في المساجد خلال صلاة الجمعة وكان هناك التزام تام، مشيرا إلى أنه تم توزيع الكمامات وسجادات الصلاة على المصلين المتوافدين إلى المساجد بدونها.
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