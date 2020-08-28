مساعد وزير الداخلية الأسبق: فرق خاصة بوحدات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني

أكد اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، أهمية تركيب الملصق الإلكتروني في سيارات المواطنين ، مشيرا إلى أنها خطوة في غاية الأهمية. الإلكترونيالمواطنينخطوة





وأضاف قريطم، في مداخلة هاتفية لبرنامج الجمعة في مصر، المذاع عبر شاشة أم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن وزارة الداخلية حددت 20 أكتوبر المقبل آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني وبعدها سيتم تطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وتابع اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هناك فرقا خاصة بوحدات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني بعيدا عن إجراءات التجديد والفحص.