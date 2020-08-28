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عودة صلاة الجمعة .. الأوقاف: المصريون استقبلوها بالزغاريد وتوزيع الحلوى

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:03 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن مصر اليوم في عيد بعد عودة صلاة الجمعة بالمساجد، لافتا إلى أن الدولة تعول على ثقافة الشعب بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحتزازية تجنبا لتفاقم انتشار الوباء وإغلاق المساجد مرة أخرى.

وتابع خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الشعب استقبل أول صلاة جمعة بالزعاريد وتوزيع الحلوى، لافتا إلى أن هذا الشعور يضفى بهجة وسرورا على جميع قيادات الوزارة التي تعمل من أجل خدمة المصلين والدين. 

وأضاف، الشعب المصري التزم بالإجراءات الاحترازية خلال صلاة الجمعة  فكان القائد الذي أعطى درسا في الالتزام. 


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