AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ارتفاع جديد| الصحة: 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:05 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالى
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 807 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع الإجمالي إلى 70419 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأوضح "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 98285 حالة من ضمنهم 70419 حالة تم شفاؤها، و 5362 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

الأطفال تشفى من كورونا.. الصحة خروج طفل 10 سنوات من مستشفى عزل السعدين

الصحة: 1218 إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 وفاة.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 20726

الصحة: الإصابات تخطت 78 ألفا والوفيات 3564.. وارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى 22241 وخروجهم من المستشفيات

عداد كورونا فى مصر.. الصحة: 85771 مصابا.. و26691 شفاء.. و4120 وفيات.. تسجيل 928 إصابة جديدة اليوم

عداد كورونا .. 87172 مصابا .. 27868 متعافيا .. 4251 وفاة .. وتسجيل 698 حالة إيجابية.. و63 وفاة جديدة

ترشيحاتنا

5 عادات غير متوقعة تضعف المناعة.. وإليكم طرق تقويتها

بعد التنمر والسخرية من سعد الصغير.. هجوم شرس ضد مدحت العدل

فاروق جعفر: من ينتقد مرتضى منصور فليذهب لزيارة نادي الزمالك‏.. فيديو

بيبهدلني وبيضربني| أم تستنجد باكية على الهواء من قسوة ابنها..شاهد

منال سلامة وابنتها تتعرضان لحادث سير مروع على طريق العلمين

محدش ياكل أكل مكشوف في الشارع.. هاني الناظر يحذر: كورونا يصيب الجهاز الهضمي حاليا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتطولش في قيلولة بعد الظهر.. مجدي بدران يكشف مخاطرها على الصحة

إزاحة الستار عن تمثال جديد للأميرة ديانا في ذكرى ميلادها الـ60.. وهذه حكايته

دراسة تكشف عن مشروب ساخن يطيل العمر