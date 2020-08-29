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حوادث

المتهم بقتل زوجته أمام أسرتها في العياط: عاقبتها عشان رفضت ترجع بيتنا

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:00 ص
جثة
جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
امرت نيابة العياط بحبس عامل ٤ ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته امام اسرتها وسط الشارع لتركها منزل الزوحية ورفضها العودة. 

وادلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة قائلا: سابت البيت واتحايلت عليها كتير ترجع بس كانت بترفض بسبب مشاكلنا اللي كانت مبتخلصش روحتلها عند بيت ابوها واستنيتها وهي راجعة من بره واول ما شوفتها وبان علي وشها الرفض تاني طلعت السكينة وضربتها بيها ٣ مرات. 

واضاف المتهم قائلا: هي رفضت ترجع بيتها وانا عاقبتها وقتلتها".

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها واستدعاء شهود العيان لسماع اقوالهم. 

وكانت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة حول واقعة قتل ربة منزل بالعياط قد كشفت عن ان زوجها عاجلها بعدة طعنات امام والدها وشقيقها وسط الشارع. 

واضافت التحريات ان المتهم قتل زوجته بعدة طعنات بالرقبة والبطن أمام والدتها ووالدها وشقيقها، وقال أحد أهالي المنطقة: كان في خلاف بين المتهم وزوجته فتوجهت لمنزل اسرتها لفترة واثناء سيرها بالشارع فوجئت بزوجها امامها يحمل سكين ويسدد لها عدة طعنات قبل ان يتمكن والدها وشقيقها من انقاذها، مشيرًا إلى أن المتهم متعاطٍ للمواد المخدرة "المتهم مدمن".

وتلقى اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز العياط يفيد بإقدام زوج على قتل زوجته بـ3 طعنات في مختلف الجسم، بآله حادة في قرية عبدالمجيد مرسى التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور أمر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي، لسرعة كشف تفاصيل الواقعة وضبط المتهم وتمكنت قوات الامن من القبض عليه. 
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