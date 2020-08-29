المتهم بقتل زوجته أمام أسرتها في العياط: عاقبتها عشان رفضت ترجع بيتنا

امرت نيابة العياط بحبس عامل ٤ ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته امام اسرتها وسط الشارع لتركها منزل الزوحية ورفضها العودة.





وادلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة قائلا: سابت البيت واتحايلت عليها كتير ترجع بس كانت بترفض بسبب مشاكلنا اللي كانت مبتخلصش روحتلها عند بيت ابوها واستنيتها وهي راجعة من بره واول ما شوفتها وبان علي وشها الرفض تاني طلعت السكينة وضربتها بيها ٣ مرات.





واضاف المتهم قائلا: هي رفضت ترجع بيتها وانا عاقبتها وقتلتها".





ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها واستدعاء شهود العيان لسماع اقوالهم.





وكانت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة حول واقعة قتل ربة منزل بالعياط قد كشفت عن ان زوجها عاجلها بعدة طعنات امام والدها وشقيقها وسط الشارع.





واضافت التحريات ان المتهم قتل زوجته بعدة طعنات بالرقبة والبطن أمام والدتها ووالدها وشقيقها، وقال أحد أهالي المنطقة: كان في خلاف بين المتهم وزوجته فتوجهت لمنزل اسرتها لفترة واثناء سيرها بالشارع فوجئت بزوجها امامها يحمل سكين ويسدد لها عدة طعنات قبل ان يتمكن والدها وشقيقها من انقاذها، مشيرًا إلى أن المتهم متعاطٍ للمواد المخدرة "المتهم مدمن".