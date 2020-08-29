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فن

3 سبتمبر المقبل.. مسرحية "عن العشاق" تستأنف عروضها على قصر الأمير طاز

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:06 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تعود مسرحية "عن العشاق" إلى قصر الأمير طاز بداية من 3 سبتمبر المقبل يوميا ولمدة أسبوع فى تمام الساعة 8 مساء، والعرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون بالشراكة مع صندوق التنمية الثقافية، ومن إخراج هانى عفيفى.

"عن العشاق" سهرة مسرحية موسيقية مأخوذة عن كتاب "طوق الحمامة" لابن حزم الأندلسى مع أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، بمصاحبة عزف حى لآلات العود والقانون والتشيللو مع الغناء والرقص والحكى والتمثيل لمجموعة من الشباب خريجى مركز الإبداع الفنى.

كانت آخر أعمال المخرج هانى عفيفى مسرحية "تسجيل دخول"، وترصد بشكل ساخر وسائل التواصل الاجتماعى وتفاعلات الشباب مع المواضيع والقضايا المختلفة والعلاقات على العالم الافتراضى من خلال 6 أصدقاء يجتمعون فى بيت أحدهم أول 2011، ويطلبون "أوردر" من أحد المطاعم، ويظلون فى انتظاره سنوات يسجلون خلالها دخولهم العالم الافتراضى بكل ما يحمل من تشويش وتناقضات فى الأخبار والمواقف سياسيًا واقتصديا واجتماعيا وأيديولوجيا.
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