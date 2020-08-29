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حوادث

تخلى عنها في مرضها.. محكمة الأسرة تقضي بتطليق زوجة وإلزام الزوج بـ90 ألف جنيه

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:43 م
صدى البلد
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جودت عيد
أصابها المرض بعد خمسة اعوام من الزواج، أصبحت غير قادرة على الحركة، فقط تذهب لقضاء حاجتها بصعوبة، ولم يكن هناك مفر بعد معاناتها من الحصول عل اجازة مطولة من العمل دون مرتب.

على الجانب الآخر، كان الزوج بلامسئولية يجلس ليل نهار على القهوة، ورغم أنه محاسب في إحدى الشركات الحكومية، لكنه لايصرف مليما على أسرته، فقط الزوجة هي من كانت تنفق على أسرتها المكونة من الزوج وطفله، وكان يتحجج الزوج من أنه يقوم بادخار مرتبه للزمن.

مرت الايام والزوجه تعاني، لا يوجد دواء ولا حتى ذهاب للطبيب، تحدثت مع زوجها بضرورة الانفاق عليها، تجاهل وتعذر بأكثر من عذر، وطلب منها الذهاب إلى منزل والدها للعلاج هناك، وتركها دون رعاية لأشهر.. فقط يحضر إلى المنزل مساء يدخل للنوم في حجرة ابنته، ويترك زوجته تعاني دون سؤال.

وقررت الزوجة وضع حد لمعاناتها، طلبت من زوجها الطلاق، رفض وطلب منها التنازل عن كافة حقوقها، رفضت وأقامت دعوى طلاق للضرر من زوجها، وقدمت للمحكمة مستندات تثبت مرضها بالربو، وكذلك ثمن الأدوية التي تناولتها طوال مرضها، وقسيمة الزواج توضح المهر. 

قضت محكمة الأسرة بزنانيري بتطليقها من زوجها للضرر، وقضت محكمة أخرى في دعوى ثانية بإلزام زوجها بسداد مهر ٣٠ ألف جنيه وفاتورة علاج بقيمة ٦٠ الف جنيه.
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