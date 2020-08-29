الأخوة أبو شعر يبدعون في ساقية الصاوي بروائع من الابتهالات الصوفية والأناشيد

استقبلت ساقية عبد المنعم الصاوى حفلًا إنشاديًّا جديدًا لفريق الإخوة أبو شعر مساء الجمعة 28 من أغسطس بحضور جمهور منوع من الكبار والصغار من جميع الدول العربية حيث جاؤوا لحضور حفل مميز للفريق السورى.





وقدّم الفريق عددًا متنوعًا من الأناشيد والقصائد الدينية منها "اللهم صلى على المصطفى، يا جمال النبى، يا سعيد قومًا، بدمع العين"، بالإضافة إلى قصائد وابتهالات "مولاى إنى ببابك ولك روحى وطل الحبيب علينا" واختتم الفريق الحفل بـ "هو كدة الحي".



