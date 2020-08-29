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فن

الأخوة أبو شعر يبدعون في ساقية الصاوي بروائع من الابتهالات الصوفية والأناشيد

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:05 م
فريق الاخوة ابو شعر
فريق الاخوة ابو شعر
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محمد نحلة
استقبلت ساقية عبد المنعم الصاوى حفلًا إنشاديًّا جديدًا لفريق الإخوة أبو شعر مساء الجمعة 28 من أغسطس بحضور جمهور منوع من الكبار والصغار من جميع الدول العربية حيث جاؤوا لحضور حفل مميز للفريق السورى.

وقدّم الفريق عددًا متنوعًا من الأناشيد والقصائد الدينية منها "اللهم صلى على المصطفى، يا جمال النبى، يا سعيد قومًا، بدمع العين"، بالإضافة إلى قصائد وابتهالات "مولاى إنى ببابك ولك روحى وطل الحبيب علينا" واختتم الفريق الحفل بـ "هو كدة الحي".

وتعرف فرقة الإخوة أبو شعر بتقديمها مزيجًا صوفيًّا من روائع الابتهالات الصوفية والأناشيد الإسلامية على طريقة الأداء الغنائى الجماعى لستة إخوة، والدهم المنشد السورى الكبير موفق أبو شعر الحسينى الرفاعى أحد أئمة الأنغام فى العاصمة السورية دمشق.
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